Le Real Madrid envisage d'engager un entraîneur de Serie A pour remplacer Alvaro Arbeloa, sous le feu des critiques
Le Real Madrid s'intéresse à Allegri alors que le Bernabeu traverse une crise
Le mandat d'Arbeloa a récemment atteint un nouveau creux lorsque l'atmosphère est devenue toxique lors d'une défaite surprise 1-0 à domicile contre Getafe, laissant le club à quatre points derrière Barcelone dans la course au titre de la Liga. L'ancien défenseur madrilène a eu du mal à maintenir la discipline et la cohérence, et le club est désormais à la recherche d'un entraîneur plus expérimenté. Selon le Corriere dello Sport, les Merengues envisagent sérieusement de recruter Allegri avant la saison 2026-27. Le vétéran tacticien est actuellement sous contrat à San Siro jusqu'en 2027, mais l'attrait de la capitale espagnole s'est avéré difficile à résister pour de nombreux entraîneurs. Le Real Madrid cherche désespérément à retrouver sa domination nationale et continentale, et estime que l'approche pragmatique et les antécédents de succès avérés d'Allegri pourraient être le remède idéal à ses faiblesses défensives et à son manque de cohérence tactique sous le régime actuel.
La pression monte sur Arbeloa après la défaite surprise contre Getafe
La défaite contre Getafe a été marquée par un manque de discipline, qui a culminé avec un carton rouge direct pour le jeune espoir Franco Mastantuono. Arbeloa était visiblement frustré après le coup de sifflet final, peinant à expliquer comment son équipe n'avait pas réussi à briser le bloc défensif adverse ni à garder son sang-froid dans les dernières minutes du match. Les supporters s'impatientant, la capacité du manager à mener son équipe vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions est désormais remise en question.
Arbeloa n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'après-match sur les problèmes disciplinaires qui affligent son équipe, déclarant : « C'est inacceptable. Ce qui est arrivé à Mastantuono ne peut pas se produire. Les cartons jaunes de Huijsen et Carreras font partie du jeu. Mais nous allons perdre trois joueurs très importants à Vigo. » Il a également évoqué les difficultés tactiques, ajoutant : « Nous avons eu des occasions plus nettes que Getafe. Il ne s'est rien passé que nous ne savions déjà. Il est vrai que nous avons eu des occasions de marquer, mais il est également vrai que nous pouvons mieux jouer. Je ne peux pas reprocher à mes joueurs leur manque d'effort. C'est à moi qu'incombe la responsabilité d'améliorer notre jeu. Si quelqu'un est responsable de cette défaite, c'est moi. »
La troisième fois sera-t-elle la bonne pour Allegri et le Real Madrid ?
Ce n'est pas la première fois qu'Allegri est associé au poste le plus prestigieux du football de club. L'Italien entretient une relation de longue date avec Perez, ayant été à deux reprises sur le point de rejoindre le club. En 2019 et 2021, Allegri était considéré comme le principal candidat pour prendre la relève à Madrid, selon le Corriere dello Sport. En fait, il est largement rapporté qu'il avait conclu un accord verbal avec le club en 2021 avant de faire un revirement spectaculaire pour retourner à la Juventus après une réunion avec le président de l'époque, Andrea Agnelli. Aujourd'hui, les étoiles semblent enfin s'aligner pour un transfert vers la Liga.
Si Jürgen Klopp reste une personne d'intérêt pour Perez, l'Allemand est actuellement installé dans son rôle de directeur du football mondial chez Red Bull et il est peu probable qu'il revienne sur le banc dans un avenir proche. Allegri reste donc le candidat idéal si Madrid décide de se séparer d'Arbeloa. La capacité de cet homme de 58 ans à gérer les grands egos et à remporter des trophées sous une pression immense correspond exactement à ce que souhaite la direction du Real Madrid, qui cherche à stabiliser l'équipe première sur le long terme.
Allegri s'exprime sur l'avenir de San Siro
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes le liant à un départ de Milan, Allegri a publiquement affirmé qu'il restait entièrement concentré sur son projet actuel à San Siro. S'exprimant après les récentes spéculations sur son avenir, l'entraîneur italien a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune friction entre lui et la direction des Rossoneri.
Répondant directement aux rumeurs, Allegri a déclaré : « Il y a une harmonie totale avec le club concernant les rumeurs qui ont circulé cette semaine. Bien sûr, dans toute discussion, il peut y avoir des points de vue différents. L'important est que tout le monde travaille pour le bien du Milan. Je suis très heureux d'être revenu à Milan après 15 ans et d'avoir commencé à travailler avec un groupe de joueurs formidables. Le club planifie et structure l'avenir de Milan. Pour cela, nous devons obtenir le résultat le plus important. En mars, nous sommes dans une position assez favorable. Nous devons maintenant voir si nous sommes assez bons pour y rester ou pour franchir la dernière étape. Il y a une harmonie entre le club et moi. »
