Le Real Madrid envisage d'engager un entraîneur de Serie A pour remplacer Alvaro Arbeloa, sous le feu des critiques

La défaite contre Getafe a été marquée par un manque de discipline, qui a culminé avec un carton rouge direct pour le jeune espoir Franco Mastantuono. Arbeloa était visiblement frustré après le coup de sifflet final, peinant à expliquer comment son équipe n'avait pas réussi à briser le bloc défensif adverse ni à garder son sang-froid dans les dernières minutes du match. Les supporters s'impatientant, la capacité du manager à mener son équipe vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions est désormais remise en question.

Arbeloa n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'après-match sur les problèmes disciplinaires qui affligent son équipe, déclarant : « C'est inacceptable. Ce qui est arrivé à Mastantuono ne peut pas se produire. Les cartons jaunes de Huijsen et Carreras font partie du jeu. Mais nous allons perdre trois joueurs très importants à Vigo. » Il a également évoqué les difficultés tactiques, ajoutant : « Nous avons eu des occasions plus nettes que Getafe. Il ne s'est rien passé que nous ne savions déjà. Il est vrai que nous avons eu des occasions de marquer, mais il est également vrai que nous pouvons mieux jouer. Je ne peux pas reprocher à mes joueurs leur manque d'effort. C'est à moi qu'incombe la responsabilité d'améliorer notre jeu. Si quelqu'un est responsable de cette défaite, c'est moi. »