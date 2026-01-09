FBL-WC-CLUB-2025-MATCH14-REAL MADRID-HILALAFP
Bour Han Amoussa

Liga, le Real Madrid a tranché pour le mercato hivernal

Le Real Madrid a pris une décision radicale pour le mercato, cet hiver.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est au cœur des rumeurs de mercato en Liga et en Europe. Défense centrale, milieu de terrain, profondeur d’effectif : les débats se sont multipliés autour des besoins supposés de l’équipe dirigée par Xabi Alonso. Pourtant, à l’approche du mercato hivernal 2026, une décision claire s’est dessinée du côté de la Casa Blanca. Un choix fort, assumé, qui tranche avec les attentes d’une partie de la presse espagnole et qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison du Real Madrid.

Super Coupe
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0