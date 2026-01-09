Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est au cœur des rumeurs de mercato en Liga et en Europe. Défense centrale, milieu de terrain, profondeur d’effectif : les débats se sont multipliés autour des besoins supposés de l’équipe dirigée par Xabi Alonso. Pourtant, à l’approche du mercato hivernal 2026, une décision claire s’est dessinée du côté de la Casa Blanca. Un choix fort, assumé, qui tranche avec les attentes d’une partie de la presse espagnole et qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison du Real Madrid.
Liga, le Real Madrid a tranché pour le mercato hivernal
Le Real Madrid face à l’urgence du mercato
Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid n’a pas hésité à investir massivement pour remodeler son effectif. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc s’est accompagnée de plusieurs renforts majeurs, avec Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Álvaro Carreras. Au total, le Real Madrid a engagé près de 172,5 millions d’euros pour injecter du sang neuf dans un groupe déjà prestigieux. Un effort financier conséquent, même pour l’un des clubs les plus puissants du monde.
Malgré cette vague de recrues, Xabi Alonso espérait encore un complément, notamment au milieu de terrain et en défense centrale. Le Real Madrid n’a toutefois pas donné suite à ces demandes durant l’été, laissant entendre que le mercato hivernal pourrait servir de session de rattrapage. Les performances irrégulières et certaines fragilités défensives du Real Madrid ont entretenu cette idée, renforçant l’attente autour de l’hiver 2026.
Les nombreuses pistes étudiées par le Real Madrid
Ces derniers mois, plusieurs noms ont été associés au Real Madrid pour renforcer l’axe défensif. Dayot Upamecano a longtemps été présenté comme une priorité, mais le défenseur français se rapproche désormais d’une prolongation avec le Bayern Munich, compromettant sérieusement toute arrivée au Real Madrid. D’autres pistes ont été explorées, à l’image d’Ibrahima Konaté (Liverpool), finalement mise de côté, ou encore Marc Guéhi (Crystal Palace), apprécié en interne, mais très convoité en Premier League.
Plus récemment, le nom de Nico Schlotterbeck a émergé dans l’actualité du Real Madrid. En fin de contrat prochainement avec le Borussia Dortmund, son profil correspondait aux critères madrilènes. Toutefois, selon la presse ibérique, le Real Madrid a rapidement refroidi cette option, notamment en raison du prix demandé pour un transfert dès cet hiver, estimé à 50 millions d’euros.
Le Real Madrid assume un mercato hivernal immobile
D’après les informations de Marca, le Real Madrid a désormais tranché : aucun recrutement n’est prévu lors du mercato hivernal 2026. Malgré les blessures et les inquiétudes persistantes dans le secteur défensif, les dirigeants du Real Madrid ne souhaitent pas investir un euro supplémentaire à mi-saison. Le club de la capitale espagnole estime que l’effectif actuel est suffisamment armé pour aller au bout de l’exercice, en Liga comme sur la scène européenne.
Ce choix s’accompagne également d’une réorganisation interne. Selon Foot Mercato, le retour de Niko Mihic au poste de superviseur médical est perçu par le Real Madrid comme un levier essentiel pour mieux gérer les pépins physiques observés cette saison. Une décision jugée audacieuse en Espagne, mais qui confirme la volonté du Real Madrid de miser sur la stabilité jusqu’à l’été prochain, période durant laquelle le club pourrait adopter une posture bien différente sur le marché des transferts.