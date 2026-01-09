Liga, le Real Madrid a tranché pour le mercato hivernal

D’après les informations de Marca, le Real Madrid a désormais tranché : aucun recrutement n’est prévu lors du mercato hivernal 2026. Malgré les blessures et les inquiétudes persistantes dans le secteur défensif, les dirigeants du Real Madrid ne souhaitent pas investir un euro supplémentaire à mi-saison. Le club de la capitale espagnole estime que l’effectif actuel est suffisamment armé pour aller au bout de l’exercice, en Liga comme sur la scène européenne.

Ce choix s’accompagne également d’une réorganisation interne. Selon Foot Mercato, le retour de Niko Mihic au poste de superviseur médical est perçu par le Real Madrid comme un levier essentiel pour mieux gérer les pépins physiques observés cette saison. Une décision jugée audacieuse en Espagne, mais qui confirme la volonté du Real Madrid de miser sur la stabilité jusqu’à l’été prochain, période durant laquelle le club pourrait adopter une posture bien différente sur le marché des transferts.