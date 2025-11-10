Lewandowski éternel, Guardiola triomphant et Conte en danger : les gagnants et perdants du week-end européen

Arne Slot se trouve précisément dans cette situation, son équipe de Liverpool ayant une nouvelle fois sombré dimanche face à Manchester City, ruinant les espoirs de redressement nés de deux succès consécutifs. Mais le Néerlandais n’est pas le seul technicien à devoir méditer durant cette trêve.

Antonio Conte, furieux après un nouveau match sans but et une défaite insipide à Bologne, voit son Napoli douter comme rarement. De son côté, le Real Madrid de Xabi Alonso n’a pas su se relancer après sa déroute d’Anfield, concédant un nul décevant sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Alors, qui ressort grandi de ce week-end de football européen ? Et qui quitte la scène avec plus de questions que de certitudes ? Tour d’horizon des grands gagnants et perdants de la semaine par GOAL...