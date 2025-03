FC Barcelone vs Girona

Lewandowski frappe fort, le Barça écrase Gérone (4-1) et reste au contact du Real dans la course au titre. La machine catalane est lancée.

Gérone avait beau rêver d’un nouveau coup d’éclat cette saison, la marche était trop haute ce samedi au Montjuïc. En quête de régularité et d’autorité, le Barça a répondu présent. Porté par un Lewandowski clinique et un collectif enfin convaincant, les Catalans ont balayé leur voisin 4-1 avec la manière. Et même si Gazzaniga a longtemps retardé l’échéance, la vague blaugrana était inarrêtable.