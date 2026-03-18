La soirée avait tout pour être parfaite pour le Paris Saint-Germain. En déplacement sur la pelouse de Chelsea FC, les Parisiens ont validé leur qualification avec autorité. Mais un fait est venu ternir ce succès : la sortie sur blessure de Bradley Barcola, en pleine forme ces dernières semaines.
Les premières nouvelles de Bradley Barcola, sorti sur blessure à Chelsea
Un retour en grâce en Ligue des champions et une sortie qui change tout
Ces dernières semaines, Bradley Barcola retrouvait des sensations en UEFA Champions League. Après une période plus discrète, l’ailier parisien a su répondre présent dans ce huitième de finale face aux Blues.
Déjà décisif au match aller au Parc des Princes, il a récidivé à Stamford Bridge. Son but, une frappe limpide qui termine en pleine lucarne, a refroidi les espoirs londoniens. Une action simple. Efficace. Et qui confirme son regain de confiance.
Mais la soirée a basculé peu après l’heure de jeu. À la 64e minute, Bradley Barcola ressent une douleur à la cheville. Il demande le changement. Fin de match pour lui.
Les images inquiètent immédiatement. L’attaquant ne semble pas en mesure de continuer. Le staff médical intervient rapidement, sans prendre de risque.
Une botte orthopédique qui alerte et des incertitudes pour la suite
Après la rencontre, un détail retient l’attention. Selon les informations rapportées par L'Équipe, le joueur quitte Stamford Bridge avec une botte orthopédique au pied droit.
Un signe qui laisse planer le doute. Rien n’est encore confirmé, mais la prudence reste de mise. Des examens médicaux sont programmés ce mercredi à Paris pour établir un diagnostic précis. Dans l’immédiat, une absence semble probable pour le déplacement face à l’OGC Nice ce week-end.
Une autre question se pose. Didier Deschamps doit annoncer sa liste prochainement. La présence de Bradley Barcola reste incertaine.
Dans le même temps, João Neves a lui aussi connu un souci physique. Touché en première période, il a cédé sa place à Senny Mayulu dès la pause.
Le PSG dans l’attente
Le Paris Saint-Germain retient son souffle. L’état de Bradley Barcola sera scruté de près dans les prochaines heures, lui qui devrait prolonger prochainement son contrat avec le club francilien.
Car au-delà de cette rencontre, c’est toute la fin de saison parisienne qui pourrait être impactée.