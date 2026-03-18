Les premières nouvelles de Bradley Barcola, sorti sur blessure à Chelsea

Ces dernières semaines, Bradley Barcola retrouvait des sensations en UEFA Champions League. Après une période plus discrète, l’ailier parisien a su répondre présent dans ce huitième de finale face aux Blues.

Déjà décisif au match aller au Parc des Princes, il a récidivé à Stamford Bridge. Son but, une frappe limpide qui termine en pleine lucarne, a refroidi les espoirs londoniens. Une action simple. Efficace. Et qui confirme son regain de confiance.

Mais la soirée a basculé peu après l’heure de jeu. À la 64e minute, Bradley Barcola ressent une douleur à la cheville. Il demande le changement. Fin de match pour lui.

Les images inquiètent immédiatement. L’attaquant ne semble pas en mesure de continuer. Le staff médical intervient rapidement, sans prendre de risque.