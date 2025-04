Le PSG renverse Aston Villa : Luis Enrique et Hakimi saluent la force mentale et le collectif

Mené puis vainqueur, le PSG a pris une belle option face à Villa en quart de C1 ! Luis Enrique et Hakimi ont salué la réaction et l'esprit d'équipe.

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions ce mardi soir. Menés au score au Parc des Princes par une équipe d'Aston Villa résiliante, les Parisiens ont su faire preuve de caractère pour renverser la situation et s'imposer largement (3-1), grâce à des réalisations de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes. Une victoire précieuse avant le match retour en Angleterre. Après la rencontre, l'entraîneur Luis Enrique et le capitaine du soir, Achraf Hakimi, ont souligné au micro de Canal+ la force mentale et collective de leur équipe.