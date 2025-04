Le message de Kylian Mbappé à Dembélé et Hakimi après Arsenal-PSG

Resté à Madrid, Kylian Mbappé n’a rien manqué du choc Arsenal-PSG, et a tenu à saluer ses amis sur Instagram après la victoire parisienne.

Bien qu’il ne soit plus un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pourtant pas oublié ses amis. Depuis Madrid, l’attaquant du Real a suivi de près la performance du club francilien, vainqueur 0-1 à Arsenal lors de la demi-finale aller de Ligue des champions. Une soirée marquée par un but aussi libérateur que symbolique d’Ousmane Dembélé (4e), qui a répondu aux critiques avec une célébration rageuse. Le joueur du PSG s’est offert là son 33e but de la saison en club, et son 35e en comptant l’équipe de France… soit un de plus que Mbappé lui-même.