Le groupe du PSG contre Metz est tombé : Luis Enrique orphelin de quatre stars

Le calendrier ne laisse aucun répit. Entre le barrage retour de Ligue des champions face à l’AS Monaco et la réception du FC Metz, l’entraîneur parisien doit doser ses efforts. Pourtant, aucun cadre n’est ménagé en prévision de l’Europe. Le message reste clair : chaque match compte.

Pour cette rencontre de Ligue 1 contre la lanterne rouge, l’effectif affiche une santé globale satisfaisante. Le technicien espagnol s’appuie sur un groupe dense et compétitif. Mais quatre absences viennent troubler ce tableau.