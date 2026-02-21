Quelques jours avant un rendez-vous brûlant en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain doit d’abord gérer le quotidien. Ce samedi soir (21h05), le club de la capitale accueille le FC Metz au Parc des Princes pour la 23e journée de Ligue 1. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais qui demande sérieux et concentration. Luis Enrique a communiqué son groupe dans la matinée. Quatre noms manquent à l’appel.
Le groupe du PSG contre Metz est tombé : Luis Enrique orphelin de quatre stars
- AFP
Un PSG presque au complet avant le FC Metz
Le calendrier ne laisse aucun répit. Entre le barrage retour de Ligue des champions face à l’AS Monaco et la réception du FC Metz, l’entraîneur parisien doit doser ses efforts. Pourtant, aucun cadre n’est ménagé en prévision de l’Europe. Le message reste clair : chaque match compte.
Pour cette rencontre de Ligue 1 contre la lanterne rouge, l’effectif affiche une santé globale satisfaisante. Le technicien espagnol s’appuie sur un groupe dense et compétitif. Mais quatre absences viennent troubler ce tableau.
- Getty Images
Quatre forfaits confirmés pour Luis Enrique
Quentin Ndjantou ne figure pas dans la liste. Le jeune joueur, opéré de l’ischio-jambier droit, poursuit sa convalescence. Son retour ne semble pas imminent. La saison pourrait même s’achever sans le revoir sur les terrains.
Fabian Ruiz manque également à l’appel. Le milieu espagnol soigne son genou gauche depuis le 20 janvier. Il a repris un travail individuel cette semaine, signe encourageant. Il n’intègre toutefois pas encore le groupe.
Ousmane Dembélé, touché au mollet face à l’AS Monaco mardi soir, reste indisponible. Le numéro 10 effectue un programme spécifique en salle. Enfin, Senny Mayulu continue ses soins après une gêne au mollet ressentie contre Strasbourg. Quatre absences, donc. Et aucune rotation stratégique.
- AFP
Aucun jeune convoqué pour PSG – Metz
Certains observateurs imaginent parfois une surprise dans ce type d’affiche. Il n’en est rien. Aucun jeune ne rejoint le groupe professionnel. La raison reste simple : aucun ne travaille de façon régulière avec l’équipe première actuellement. Luis Enrique privilégie la stabilité. Le PSG aborde donc cette 23e journée avec un groupe expérimenté et resserré.
Face au FC Metz, Paris vise une victoire nette avant de basculer vers l’Europe. Le Parc des Princes attend une réaction forte. Les regards se tournent déjà vers Monaco, mais le terrain dicte l’urgence : d’abord Metz.
Le groupe du PSG contre Metz :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho
Milieux : Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Doué, Lee, Barcola, Mbaye