Historique ! Le PFC élimine le PSG de la Coupe de France (0-1)

Une semaine après le premier derby parisien de la saison (2-1), le PSG et le PFC se retrouvaient en Coupe de France, ce soir. Et comme en Ligue 1, le match a été serré entre les deux équipes de la capitale. Si le Paris Saint-Germain s’est montré incisif comme attendu, le Paris FC a su faire le dos rond, notamment en première mi-temps. Pourtant, les champions en titre se sont montrés très actifs avec déjà un premier danger emmené par Vitinha et Senny Mayulu mais bien négocié par Obed Nkambadio (1e).

Les hommes de Stéphane Gilli répondaient avec une tentative d’Alimani Gory qui ne surprenait pas Lucas Chevalier (11e). Le PSG insistait, mais se heurtait à Nkambadio qui sortait magnifiquement un lob de Bradley Barcola (22) et un autre de Gonçalo Ramos dans la foulée (23e). Le Paris FC tentait de surprendre le PSG avec Mathieu Cafaro mais ce dernier manquait de précision dans le dernier geste (31e). Les deux équipes ne parvenaient pas à faire trembler les filets avant le retour aux vestiaires.