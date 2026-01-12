Le Paris Saint-Germain recevait le Paris FC, lundi soir, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Un derby parisien qui a tourné à l’avantage du promu parisien qui a réussi à sortir le champion en titre de la compétition.
Historique ! Le PFC élimine le PSG de la Coupe de France (0-1)
- AFP
Le PSG et le PFC se neutralisent
Une semaine après le premier derby parisien de la saison (2-1), le PSG et le PFC se retrouvaient en Coupe de France, ce soir. Et comme en Ligue 1, le match a été serré entre les deux équipes de la capitale. Si le Paris Saint-Germain s’est montré incisif comme attendu, le Paris FC a su faire le dos rond, notamment en première mi-temps. Pourtant, les champions en titre se sont montrés très actifs avec déjà un premier danger emmené par Vitinha et Senny Mayulu mais bien négocié par Obed Nkambadio (1e).
Les hommes de Stéphane Gilli répondaient avec une tentative d’Alimani Gory qui ne surprenait pas Lucas Chevalier (11e). Le PSG insistait, mais se heurtait à Nkambadio qui sortait magnifiquement un lob de Bradley Barcola (22) et un autre de Gonçalo Ramos dans la foulée (23e). Le Paris FC tentait de surprendre le PSG avec Mathieu Cafaro mais ce dernier manquait de précision dans le dernier geste (31e). Les deux équipes ne parvenaient pas à faire trembler les filets avant le retour aux vestiaires.
- AFP
Le PSG surpris par le PFC
En seconde période, Stéphane Gilli incorporait Illan Kebbal et De Smet pour apporter plus d’explosivité en attaque. Mais les premières offensives venaient encore des pieds des champions d’Europe. Nkambadio enchainait les bourdes et aurait pu offrir un but à Gonçalo Ramos mais se couchait assez vite pour repousser la frappe du Portugais (56e). Le gardien du PFC se reconcentrait et était sur sa ligne pour contrer la frappe de Warren Zaire-Emery du pied (61e). Bradley Barcola s’offrait une situation de contre mais manquait le cadre sur sa frappe (65e). L’éclair venait finalement du côté du PFC avec un contre sur lequel Jonathan Ikoné profitait d’une passe de Kebbal pour ajuster Chevalier (0-1, 73e).
Rien ne marchait pour le PSG qui tentait tout mais voyait le cadre s’échapper à chaque fois ou encore Nkambadio se muer en bouclier dans ses filets. Le promu faisait le siège dans les dernières minutes et parvenaient à conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Un succès historique pour Le Paris FC qui élimine le Paris Saint-Germain lors de la toute première victoire de son histoire face aux Franciliens. Champion en titre de la Coupe de France, le PSG ne conservera pas son titre cette saison. C’est donc le PFC qui verra les 8es de finale du tournoi national.