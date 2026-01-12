La grande menace de Roberto De Zerbi avant Bayeux - OM

Pour Roberto De Zerbi, la Coupe de France ne tolère aucune hiérarchie implicite. Dès l’entame de sa conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’OM a posé les bases de son discours avant Bayeux – OM : « Tous les matchs doivent être joués de la même manière. Il n'y a pas de matchs moins importants que d'autres. On doit avoir la même détermination et humilité. Sinon, on risque d'être une équipe incomplète. Demain, il y aura la meilleure équipe possible pour ce match. » Par ces mots, Roberto De Zerbi insiste sur l’idée que la menace principale vient de l’intérieur : un manque d’engagement. Contre une formation amateur, la rigueur mentale devient, selon lui, un impératif absolu pour l’Olympique de Marseille.

Cette exigence s’inscrit dans une vision globale de la compétition. Roberto De Zerbi a également livré une réflexion plus large sur la Coupe de France et l’affrontement entre clubs professionnels et amateurs : « La compétition me plait parce que tout le monde a la même chance. Un vaut un dans le football et la vie. Toutes les équipes doivent avoir les mêmes droits que le PSG et l'OM. Les joueurs sont souvent des fils d'immigrés ou de personnes de classes plus pauvres, donc c'est plus juste comme format. » Un rappel fort : face à Bayeux, Roberto De Zerbi considère que l’OM doit prouver sa valeur sur le terrain, et uniquement sur celui-ci.