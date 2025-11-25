Le conseil de Rafael Nadal à Lamine Yamal : "Il devrait savoir les…"

Face à la situation de Yamal, Nadal n’a pas mâché ses mots. Son premier réflexe : lui rappeler l’importance du cercle qui l’accompagne au quotidien.

« Il devrait s'entourer de personnes qui le soutiennent véritablement et qui sont assez intelligentes pour écouter ce que les personnes qui réussissent préfèrent ignorer. Il devrait s'entourer de personnes qui veulent sincèrement son bonheur, et il devrait savoir les écouter, ce qui n'est pas toujours facile quand on est une personnalité aussi célèbre, sous les feux des projecteurs », lance-t-il avant de développer, avec cette sincérité calme qu’on lui connaît.

Ce rappel vaut presque comme un avertissement. Le tennisman insiste ensuite sur la nécessité de garder une forme d’ancrage :

« Mais il faut bien, d'une manière ou d'une autre, retrouver les pieds sur terre et ne pas vivre constamment dans un monde irréel. C'est important pour lui, vu son jeune âge. Il doit s'entourer de personnes qui lui seront bénéfiques, que ce soit sa famille ou une équipe. La réalité de chacun est différente, et chacun a sa propre mentalité et sa propre personnalité. Il existe de nombreux chemins vers le succès, mais la façon dont on le gère et dont on vit avec pendant des années peut faire de vous une personne équilibrée et heureuse, ou au contraire, le succès peut vous rendre malheureux car la notoriété finit par vous consumer ».

Ces mots tranchent comme un diagnostic clair : l’éclosion d’un talent ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à tenir le choc.