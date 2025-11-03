Comment Kompany a transformé le Bayern en meilleure équipe d'Europe en deux mois

L'ambiance autour du Bayern Munich début septembre n'était pas franchement optimiste. Vincent Kompany avait raté ses deux cibles prioritaires du mercato, Florian Wirtz et Nick Woltemade, et son équipe avait eu très chaud contre Wehen Wiesbaden, équipe de troisième division, au premier tour de la Coupe d'Allemagne. Seul un but de Harry Kane dans les arrêts de jeu avait évité l'humiliation aux Bavarois.

Wirtz était perçu comme le remplaçant idéal et le futur partenaire de Jamal Musiala, écarté jusqu'à la fin de l'année après s'être cassé la jambe à la Coupe du monde des clubs. L'international allemand a finalement choisi Liverpool, champion d'Angleterre, ce qui a été interprété comme la preuve du déclin du Bayern parmi l'élite européenne. Cette théorie a pris du poids lorsque les Munichois ont failli dilapider trois buts d'avance lors d'une victoire poussive 3-2 à Augsbourg le 30 août. Le consensus était que Kompany disposait de suffisamment de qualité pour défendre le titre de Bundesliga, mais pas pour mener un véritable assaut sur la Ligue des champions.

Soixante-cinq jours plus tard, le Bayern a défié toutes les attentes. Un bilan parfait de 15 victoires en 15 matches toutes compétitions confondues, du jamais-vu dans l'histoire des cinq grands championnats européens. Les Bavarois comptent déjà cinq points d'avance en tête de Bundesliga avec 33 buts marqués et seulement quatre encaissés. En Ligue des champions, ils sont deuxièmes après avoir battu Chelsea 3-1, Pafos 5-1 et le Club Bruges 4-0.

Le PSG, tenant du titre européen, est premier grâce à une légère supériorité au nombre de buts marqués lors des trois premières journées : 13 contre 12. Mais le Bayern a l'occasion de frapper un grand coup mardi en se rendant au Parc des Princes affronter l'équipe de Luis Enrique. Une seizième victoire consécutive installerait les Bavarois comme nouveaux grands favoris du trophée et parachèverait un retournement remarquable. Kompany semble avoir métamorphosé le Bayern du jour au lendemain.