Comment Kompany a transformé le Bayern en meilleure équipe d'Europe en deux mois

Le Bayern Munich traverse un début de saison époustouflant sous Vincent Kompany. Quinze victoires en quinze matches toutes compétitions confondues, un record inédit dans les cinq grands championnats européens. Harry Kane affole les compteurs avec 22 buts, Luis Díaz impressionne après son transfert de Liverpool pour 87 millions d'euros, et le prodige Lennart Karl, 17 ans, émerge comme un talent majeur. Les Bavarois affrontent mardi le PSG, tenant du titre européen, au Parc des Princes. Une seizième victoire consécutive les installerait comme grands favoris de la compétition. Vincent Kompany a métamorphosé le jeu munichois en quelques mois avec un football vertical, agressif et dévastateur. Analyse d'une machine de guerre qui pourrait détrôner Paris.

L'ambiance autour du Bayern Munich début septembre n'était pas franchement optimiste. Vincent Kompany avait raté ses deux cibles prioritaires du mercato, Florian Wirtz et Nick Woltemade, et son équipe avait eu très chaud contre Wehen Wiesbaden, équipe de troisième division, au premier tour de la Coupe d'Allemagne. Seul un but de Harry Kane dans les arrêts de jeu avait évité l'humiliation aux Bavarois.

Wirtz était perçu comme le remplaçant idéal et le futur partenaire de Jamal Musiala, écarté jusqu'à la fin de l'année après s'être cassé la jambe à la Coupe du monde des clubs. L'international allemand a finalement choisi Liverpool, champion d'Angleterre, ce qui a été interprété comme la preuve du déclin du Bayern parmi l'élite européenne. Cette théorie a pris du poids lorsque les Munichois ont failli dilapider trois buts d'avance lors d'une victoire poussive 3-2 à Augsbourg le 30 août. Le consensus était que Kompany disposait de suffisamment de qualité pour défendre le titre de Bundesliga, mais pas pour mener un véritable assaut sur la Ligue des champions.

Soixante-cinq jours plus tard, le Bayern a défié toutes les attentes. Un bilan parfait de 15 victoires en 15 matches toutes compétitions confondues, du jamais-vu dans l'histoire des cinq grands championnats européens. Les Bavarois comptent déjà cinq points d'avance en tête de Bundesliga avec 33 buts marqués et seulement quatre encaissés. En Ligue des champions, ils sont deuxièmes après avoir battu Chelsea 3-1, Pafos 5-1 et le Club Bruges 4-0.

Le PSG, tenant du titre européen, est premier grâce à une légère supériorité au nombre de buts marqués lors des trois premières journées : 13 contre 12. Mais le Bayern a l'occasion de frapper un grand coup mardi en se rendant au Parc des Princes affronter l'équipe de Luis Enrique. Une seizième victoire consécutive installerait les Bavarois comme nouveaux grands favoris du trophée et parachèverait un retournement remarquable. Kompany semble avoir métamorphosé le Bayern du jour au lendemain.

    La meilleure équipe d'Europe

    Samedi, le Bayer Leverkusen est devenu la dernière victime du Bayern lors d'une défaite 3-0 au cours de laquelle l'équipe de Kasper Hjulmand a été complètement dominée dans tous les secteurs. Serge Gnabry a ouvert le score à la 25e minute et Nicolas Jackson, prêté par Chelsea, a doublé la mise d'une belle tête quelques instants plus tard pour son premier but en Bundesliga. Un but contre son camp de Loïc Badé a donné trois longueurs d'avance au Bayern à la pause. La décision de Kompany de faire souffler son trio vedette Kane, Luis Díaz et Michael Olise en première période s'est avérée payante. Ils sont tous entrés en début de seconde période et ont aidé le Bayern à s'imposer tranquillement contre un Leverkusen qui n'avait plus perdu en championnat depuis le 23 août.

    Le résultat final a également mis fin à la série de deux saisons sans défaite à l'extérieur de Leverkusen. Aleix García n'avait aucun doute : « Le Bayern est actuellement la meilleure équipe d'Europe », a déclaré le milieu de Leverkusen à Sky Germany. Hjulmand était tout aussi élogieux : « Nous devons reconnaître que le Bayern est une équipe absolument au top. Ils ont immédiatement puni nos erreurs. Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance, nous avons beaucoup de travail, mais dans l'ensemble le Bayern était tout simplement trop fort. Nous devons le reconnaître. »

    On a l'impression que le Bayern est trop fort pour tout le monde en ce moment. Grâce aux choix audacieux de Kompany, les leaders de Bundesliga sont prêts à remporter leur plus gros trophée. « À partir de ce moment, j'ai plus confiance en ce que l'équipe peut faire. Évidemment nous sommes meilleurs quand Harry joue, mais nous aurons un Harry au top contre Paris », a déclaré l'entraîneur belge en conférence de presse d'après-match. « Aujourd'hui, c'était le moment pour les autres gars. Maintenant nous pouvons aborder ce match sans aucun souci physique. Mardi sera l'intensité la plus élevée possible, la plus élevée en Europe, je pense. »

    Kane au sommet de son art

    Le PSG a toutes les raisons de craindre Kane. L'ancien attaquant de Tottenham traverse la meilleure période de sa carrière avec 22 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il s'impose comme le favori précoce pour le Ballon d'Or 2026. Kane a brillé mercredi dernier au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne lors de la large victoire 4-1 contre Cologne. Il a produit un contrôle et une finition sublimes pour faire 2-1, puis a ajouté son deuxième en reprenant de la tête un corner de Joshua Kimmich juste après l'heure de jeu.

    L'une des principales raisons pour lesquelles le Bayern a été si efficace ces dernières semaines est l'efficacité de Kane sur des demi-occasions, tant au sol que dans les airs. Paris devra le neutraliser pour espérer stopper l'élan munichois. Sous la direction de Kompany, Kane est devenu sans doute l'avant-centre le plus redoutable du football mondial, mais ses qualités de créateur ont également été cruciales pour compenser l'absence de Musiala. Le joueur de 32 ans, qui vieillit comme un grand vin, ne s'anime pas seulement dans la surface : il est toujours impliqué dans la construction et donne le ton par sa brillance technique.

    Grâce à la présence de Jackson, le Bayern a désormais la possibilité d'utiliser Kane en numéro 10, ce qui a parfaitement fonctionné lors de la victoire dans le Klassiker contre Dortmund le mois dernier. Kane a accordé « tout le mérite » à Kompany pour sa montée en puissance : « Je pense qu'il a débloqué un niveau différent en moi. C'est un entraîneur fantastique, pas seulement tactiquement mais aussi en tant que personne. »

    Le Bayern est parfaitement configuré pour jouer sur les forces de Kane et Kompany sait exactement comment maintenir sa motivation au plus haut. Contrairement à la saison dernière, Kane évolue désormais au sein d'une équipe qui tourne parfaitement au lieu de porter presque seul la responsabilité du succès. « Il a ressenti quel pouvait être son rôle dans notre équipe, également parmi ses coéquipiers. Il montre alors aussi sa qualité, pas seulement avec des buts mais aussi comment il fait participer les autres », a déclaré Kompany avant le match de Dortmund. « Nous espérons qu'il pourra continuer comme ça, mais il n'y a pas de pression supplémentaire sur lui s'il performe moins bien de temps en temps. Les autres compenseront. Nous avons une grande confiance en notre effectif. »

    Díaz redoutable

    Il y a cependant un joueur qui se distingue en poussant Kane pour le titre d'homme fort du Bayern cette saison. Díaz est devenu le troisième joueur le plus cher de l'histoire du Bayern, après Kane et Lucas Hernández, lorsqu'il a signé de Liverpool pour 87 millions d'euros lors du mercato estival. Pourtant, le transfert n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme à Munich. Díaz avait été jugé excédentaire à Anfield par Arne Slot, et il a été largement rapporté que Nico Williams de l'Athletic Club était la cible prioritaire du Bayern. Dietmar Hamann est même allé jusqu'à affirmer que Liverpool « se moquait » d'avoir encaissé une telle somme pour le Colombien. Les supporters du Bayern ont eu bien plus de raisons de sourire que les fidèles des Reds depuis son arrivée.

    Il n'y avait peut-être pas de joueur de Liverpool plus sous-estimé que Díaz lors de leur course au titre de Premier League 2024-2025. Il a cumulé 18 contributions offensives au total, derrière seulement Mohamed Salah, et sa capacité à passer sans effort du flanc gauche au rôle d'avant-centre est devenue très importante dans la dernière ligne droite. Díaz a parfaitement transféré cette forme au Bayern, marquant huit buts lors de ses 15 premières apparitions tout en délivrant cinq passes décisives.

    Kompany a donné à Díaz et Olise la licence de prendre les matches à bras-le-corps. Le Colombien mène la Bundesliga pour les tentatives de tir avec 34, le Français se classant deuxième avec 29. Le Bayern manquait souvent de fluidité la saison dernière, mais Díaz a complété l'attaque en injectant une dose significative d'intensité et de qualité. C'est un maître dans la création du chaos en transition et il mène le pressing. Une grande partie des occasions de l'équipe sont générées après qu'il s'est battu pour récupérer le ballon haut sur le terrain. Kane a déclaré avoir ressenti une « connexion instantanée » avec Díaz, et on peut voir ce lien dans leurs combinaisons, auxquelles aucune équipe en Europe n'a encore trouvé de réponse. Ces 87 millions d'euros ressemblent soudainement à une bonne affaire, et Díaz reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite.

    Karl, le prodige de 17 ans

    Kompany a également été récompensé pour avoir pris un risque avec le joyau de l'académie du Bayern, Lennart Karl. Le joueur de 17 ans évoluait encore avec les moins de 19 ans en février, mais Kompany a depuis accéléré son développement, d'abord en l'incluant dans l'effectif du Bayern pour la Coupe du monde des clubs, puis en lui donnant une place régulière dans l'équipe première cette saison.

    Karl compte désormais 13 apparitions en équipe première, dont quatre en tant que titulaire, et a été une révélation. Capable de jouer comme ailier droit ou numéro 10, le prodige allemand évolue avec un niveau de maturité et de confiance qui dément son âge. C'est un attaquant rapide et agile qui dribble avec un centre de gravité bas et excelle dans la prise de balle en pivot.

    Des comparaisons avec Arjen Robben ont également été faites car Karl possède une baguette magique au pied gauche. Il y avait certainement des échos de l'icône du Bayern dans le premier but de Karl pour le club, lorsqu'il a éliminé trois défenseurs du Club Bruges avant de déclencher une frappe imparable directement dans la lucarne. Cet effort magnifique a fait de Karl le plus jeune joueur à avoir jamais marqué pour le Bayern en Ligue des champions. Trois jours plus tard, il a ouvert son compteur en Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach avec une autre frappe remarquable après avoir coupé depuis la gauche.

    « C'est un joueur fantastique. Il n'a pas peur de dribbler », a déclaré Kane à propos de son nouveau coéquipier au talent suprême. « Il doit juste continuer à travailler dur, et il aura un bel avenir devant lui. » Kompany gère soigneusement le temps de jeu de Karl, mais il est désormais une véritable option joker pour le Bayern. Au minimum, la polyvalence de l'adolescent pourrait s'avérer utile pour couvrir les blessures et suspensions, et au mieux, il a le potentiel d'être un joueur d'impact décisif au fil de la saison.

    Une révolution tactique

    Le Bayern est de loin le meilleur buteur des cinq grands championnats européens, ce qui s'explique en grande partie par un ajustement tactique judicieux de Kompany. L'ancien patron de Burnley privilégiait la possession et le contrôle des matches lors de sa première année à la tête de l'équipe, mais le Bayern est désormais une équipe beaucoup plus directe qui se concentre sur les passes verticales et les contre-attaques explosives.

    Les Bavarois reculent également régulièrement dans un bloc médian pour inciter les adversaires à avancer et ouvrir plus d'espace dans leur dos, en particulier après avoir pris l'avantage. L'objectif est de casser rapidement et de manière incisive dès que le ballon est récupéré, et les résultats ont été dévastateurs. Le Bayern attaque désormais avec jusqu'à six joueurs pour surcharger la ligne défensive, Kompany encourageant ses latéraux à monter massivement. C'est une approche agressive et énergique qui pourrait laisser le Bayern vulnérable aux contres, mais ce n'est pas le cas. Avec autant de joueurs à proximité lorsqu'ils perdent le ballon, les Munichois ferment rapidement leurs adversaires et provoquent des erreurs.

    « Il a apporté sa propre faim à une équipe qui était peut-être un peu complaisante », a expliqué l'entraîneur de Cologne Lucas Kwasniok à propos de Kompany, qu'il qualifie de « géant, vrai ours », après leur rencontre en Coupe. « Il a instillé une identité distincte dans le travail du Bayern sans ballon : il n'y a pas de place pour le compromis. Les joueurs sont pleinement engagés parce qu'ils voient qu'ils peuvent dévorer leurs adversaires de cette façon. Ils vous pressent littéralement l'air. »

    Des défenseurs comme Jonathan Tah, Konrad Laimer et Josep Stanisic ne sont pas bénis par la vitesse, mais ils sont très rarement exposés car peu d'équipes sont capables de jouer à travers le pressing du Bayern. Il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité quand cela se produit, car le Bayern se démène collectivement pour retrouver une forme solide. Fait intéressant, Gnabry reste désormais en pointe au lieu de Kane lorsque le Bayern défend, ce qui fait également une grande différence dans les renversements rapides. Kompany a transformé l'équipe d'un ressort mou en ressort tendu, et il a été absolument passionnant de regarder leur évolution. « Il est pratiquement impossible de battre le Bayern en ce moment », a ajouté Kwasniok. « C'est la vérité, parce qu'ils sont tout simplement incroyablement bons. J'ai rarement vu une équipe au sommet vouloir investir autant. Ils ont la volonté inébranlable de remporter le triplé. »

    Paris à portée de main ?

    Le PSG sera le test le plus difficile à ce jour pour le Bayern, battu 2-0 par le champion de Ligue 1 en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Mais les Bavarois devraient aborder le match de mardi pleins de confiance. L'équipe de Luis Enrique a été superbe en Ligue des champions, avec une victoire impressionnante au Camp Nou encadrée par des démonstrations contre l'Atalanta et Leverkusen. Pourtant, Marseille, Lorient, Strasbourg et Lille ont tous pris des points contre Paris en championnat.

    Les blessures pourraient aussi jouer en faveur du Bayern. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, est incertain tandis que Désiré Doué est écarté pour un avenir prévisible après avoir subi une déchirure à la cuisse gauche. Il y aura également un trou béant dans la défense parisienne puisqu'Illia Zabarnyi purge une suspension d'un match pour le carton rouge reçu contre Leverkusen. Marquinhos vient tout juste de revenir de blessure, et avec Kane, Díaz et Olise qui tournent à plein régime, le Bayern a les armes pour dominer le géant français.

    Un match nul mettrait les deux équipes en bonne position pour la qualification automatique en huitièmes de finale, mais Kompany a promis que le Bayern « donnerait tout » pour une autre victoire tout en continuant à embrasser un style de jeu « rock n' roll ». C'est précisément cette attitude qui a valu au Belge la pleine confiance de ses joueurs et des supporters. « Ils ont décroché le jackpot avec Kompany », a déclaré la légende du Bayern Lothar Matthäus à Sky Germany après que l'ancien patron de Burnley a reçu une prolongation de contrat de deux ans en octobre. « Kompany a à nouveau impliqué les joueurs dans ses décisions et des discours clairs, ouverts et honnêtes. Il a réinventé le Bayern après quatre ou cinq ans d'agitation et a fait beaucoup de choses qui ont manqué au club pendant ces années. »

    Cette opinion sera universelle si l'équipe implacable de Kompany parvient à faire taire le Parc des Princes, et le Bayern pourra alors vraiment commencer à rêver d'une septième couronne en Ligue des champions.

