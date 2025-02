Laure Boulleau allume Luis Enrique : "Il m'agace à cause de..."

Laure Boulleau n’a pas mâché ses mots sur Luis Enrique. Une critique inattendue qui intrigue, malgré la bonne dynamique du PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain reste sur 19 matchs sans défaite et que les critiques semblent s’estomper, une voix discordante s’est fait entendre ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club. Laure Boulleau, ancienne joueuse et consultante, n’a pas mâché ses mots à l’égard de Luis Enrique. Si l’entraîneur espagnol bénéficie aujourd’hui d’une certaine clémence grâce aux résultats, il continue pourtant d’agacer certains observateurs. Boulleau, connue pour ses analyses tranchées, a pointé du doigt un aspect bien particulier de sa personnalité et de sa gestion.