Lamine Yamal a illuminé la soirée avec un chef-d'œuvre et une passe décisive, propulsant le Barça en 1/4 après un triomphe éclatant face au Benfica.

La jeunesse dorée du Barça a encore frappé, et cette fois, c’est Lamine Yamal qui s’est chargé d’écrire l’histoire. Sur la pelouse du Stade de la Luz, le prodige espagnol a sorti un match de gala, offrant une passe décisive, inscrivant un but d’anthologie et menant un Barça dominateur à une qualification méritée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Benfica a tenu un quart d’heure, puis a subi la loi d’un Barça sûr de ses forces, mature et implacable.