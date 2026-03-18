La sortie enflammée et la grande annonce de Vinicius Junior sur Kylian Mbappé

Dans une ambiance électrique à l’Etihad Stadium, le Real Madrid a su garder le contrôle. L’homme de la soirée porte un nom : Vinícius Júnior. L’attaquant brésilien inscrit un doublé et scelle pratiquement le sort de cette double confrontation.

Face à un Manchester City combatif, il fait la différence dans les moments clés. Une prestation pleine. Sans détour.