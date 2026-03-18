Le Real Madrid n’a pas tremblé. Sur la pelouse de Manchester City, les Madrilènes ont validé leur qualification avec autorité. Déjà en position favorable après le succès 3-0 à l’aller, ils ont confirmé avec une victoire 2-1 au retour. Une soirée marquée par la performance XXL de Vinícius Júnior… et par ses mots forts sur Kylian Mbappé.
La sortie enflammée et la grande annonce de Vinicius Junior sur Kylian Mbappé
Vinicius fait basculer la rencontre
Dans une ambiance électrique à l’Etihad Stadium, le Real Madrid a su garder le contrôle. L’homme de la soirée porte un nom : Vinícius Júnior. L’attaquant brésilien inscrit un doublé et scelle pratiquement le sort de cette double confrontation.
Face à un Manchester City combatif, il fait la différence dans les moments clés. Une prestation pleine. Sans détour.
Mbappé, un retour scruté
Au-delà du résultat, un autre élément attire l’attention. Kylian Mbappé retrouve le groupe madrilène après une blessure au genou.
Son entrée ne passe pas inaperçue. Les supporters observent. Le staff aussi. Son retour intervient à un moment charnière de la saison.
- IMAGO / Guillermo Martinez
La déclaration forte de Vinicius
Après le coup de sifflet final, Vinícius Júnior prend la parole au micro de Canal+. Et ses mots ne passent pas inaperçus.
« Si j’ai aimé son retour ? Bien sûr, c’est un très grand joueur, le meilleur joueur du monde. Il fait tout pour nous et il est de retour pour aider l’équipe, il est prêt pour dimanche », a déclaré l’ailier gauche auriverde.
Une prise de position claire. Le Brésilien ne cache pas son admiration, même si la presse dit parfois le contraire. Il envoie aussi un message fort à ses adversaires.
Un derby brûlant en ligne de mire
Le calendrier n’accorde aucun répit. Le Real Madrid enchaîne avec un rendez-vous majeur en Liga. Dimanche, les Merengue retrouvent l’Atlético Madrid pour un derby attendu au Santiago Bernabéu.
Coup d’envoi prévu à 21h. Un choc qui pourrait compter dans la course au titre. Et avec un Kylian Mbappé annoncé prêt, la tension monte déjà d’un cran.