Notes des joueurs du Real Madrid face à Manchester City : Vinicius Jr. se rattrape après avoir manqué un penalty lors du match aller, tandis que Thibaut Courtois s'illustre une nouvelle fois pour assurer la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions

Après que Fede Valverde eut manqué une occasion en or d'ajouter un but à son triplé de la semaine dernière, inscrit dès la première minute, City a pris l'initiative. Thibaut Courtois s'est toutefois montré à la hauteur face aux tentatives de Rayan Cherki et Rodri.

Madrid a finalement pris l'avantage ce soir-là, mais dans des circonstances controversées. Vinicius a touché le poteau avant que le ballon ne lui revienne pour tenter sa chance une nouvelle fois, mais Bernardo Silva a dévié le ballon sur la ligne. Un hors-jeu avait initialement été signalé, mais après l'intervention du VAR et les ralentis montrant que Bernardo avait bloqué le tir qui se dirigeait vers le but avec son bras, le capitaine de City a été expulsé. Madrid s'est vu accorder un penalty, que Vinicius – qui avait manqué son tir au but la semaine dernière – a transformé.

Vinicius a ensuite gâché deux occasions en or qui auraient pu sceller le sort de la rencontre, mais City a su réagir. Erling Haaland a contraint Courtois à réaliser son meilleur arrêt de la soirée tandis que Rodri tirait au-dessus alors qu’il était bien placé, avant que les Citizens ne parviennent finalement à égaliser grâce à une déviation de Trent Alexander-Arnold qui est tombée dans les pieds de Haaland, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Les deux équipes ont continué à se créer des occasions en seconde période, et City s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu. De l'autre côté du terrain, Madrid aurait pu se voir accorder un penalty après que Kylian Mbappé a été bousculé dans la surface, tandis qu'un but de Vinicius a été refusé. Cependant, le Brésilien n'a pas pu être arrêté dans le temps additionnel, déviant magistralement le centre d'Aurelien Tchouameni pour tromper Gigi Donnarumma.

GOAL note les joueurs de Madrid à l'Etihad...