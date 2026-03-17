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Vinicius Jr Real Madrid HICGetty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid face à Manchester City : Vinicius Jr. se rattrape après avoir manqué un penalty lors du match aller, tandis que Thibaut Courtois s'illustre une nouvelle fois pour assurer la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions

Vinicius Jr a retrouvé son meilleur niveau au moment opportun pour le Real Madrid, inscrivant un doublé alors que les « Blancos » ont fait le nécessaire face à Manchester City pour décrocher leur place en quarts de finale de la Ligue des champions. Madrid s'est rendu en Angleterre avec un avantage de 3-0 acquis lors du match aller et a veillé à ce qu'il n'y ait pas de « remontada » à l'Etihad Stadium, s'imposant 2-1 à l'issue d'une rencontre plutôt haletante.

Après que Fede Valverde eut manqué une occasion en or d'ajouter un but à son triplé de la semaine dernière, inscrit dès la première minute, City a pris l'initiative. Thibaut Courtois s'est toutefois montré à la hauteur face aux tentatives de Rayan Cherki et Rodri. 

Madrid a finalement pris l'avantage ce soir-là, mais dans des circonstances controversées. Vinicius a touché le poteau avant que le ballon ne lui revienne pour tenter sa chance une nouvelle fois, mais Bernardo Silva a dévié le ballon sur la ligne. Un hors-jeu avait initialement été signalé, mais après l'intervention du VAR et les ralentis montrant que Bernardo avait bloqué le tir qui se dirigeait vers le but avec son bras, le capitaine de City a été expulsé. Madrid s'est vu accorder un penalty, que Vinicius – qui avait manqué son tir au but la semaine dernière – a transformé. 

Vinicius a ensuite gâché deux occasions en or qui auraient pu sceller le sort de la rencontre, mais City a su réagir. Erling Haaland a contraint Courtois à réaliser son meilleur arrêt de la soirée tandis que Rodri tirait au-dessus alors qu’il était bien placé, avant que les Citizens ne parviennent finalement à égaliser grâce à une déviation de Trent Alexander-Arnold qui est tombée dans les pieds de Haaland, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Les deux équipes ont continué à se créer des occasions en seconde période, et City s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu. De l'autre côté du terrain, Madrid aurait pu se voir accorder un penalty après que Kylian Mbappé a été bousculé dans la surface, tandis qu'un but de Vinicius a été refusé. Cependant, le Brésilien n'a pas pu être arrêté dans le temps additionnel, déviant magistralement le centre d'Aurelien Tchouameni pour tromper Gigi Donnarumma.

GOAL note les joueurs de Madrid à l'Etihad...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (8/10) :

    Il a réalisé des arrêts absolument incroyables pour empêcher City de marquer en début de match. Remplacé à la mi-temps en raison d'une blessure. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10) :

    Il a involontairement offert une passe décisive à Haaland et a eu du mal face à Doku, mais ses relances ont été excellentes. 

    Antonio Rüdiger (7/10) :

    Il a livré un nouveau duel solide contre Haaland, ne lui laissant pratiquement aucune occasion. 

    Dean Huijsen (8/10) :

    Il a réalisé quelques interventions décisives en première mi-temps et a permis au ballon de circuler. L'une de ses meilleures performances de la saison. 

    Fran Garcia (7/10) :

    A fait preuve d'une grande discipline de placement pour assurer la solidité de la défense madrilène. Il a impressionné sous les ordres d'Arbeloa. 

    • Publicité
  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (7/10) :

    Il a couru comme s'il avait trois poumons, mais aurait dû concrétiser une occasion en début de match. Il s'est beaucoup investi en défense, mais a manqué un peu de qualité offensive.

    Thiago Pitarch (6/10) :

    Un peu moins serein que ces dernières semaines. Il s'est battu, mais le match lui a parfois échappé.

    Aurelien Tchouameni (8/10) :

    A réussi ses tacles et a délivré une superbe passe décisive. S'est vraiment imposé après un début de match difficile. 

    Arda Güler (8/10) :

    A bien fait circuler le ballon vers l'avant et a trouvé Vinicius lorsqu'il s'est échappé dans le dos de la défense. Il a confirmé sa superbe performance du week-end dernier. 

  • Vinicius Jr Real MadridGetty

    Attaque

    Brahim Diaz (6/10) :

    Il s'est créé quelques occasions, mais s'est montré peu efficace par ailleurs. Ce n'est pas sa meilleure période, même s'il joue régulièrement. 

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il n'a cessé de s'infiltrer derrière la défense, a transformé un penalty et a inscrit un deuxième but décisif. Il a manqué une occasion ou deux, mais son impact a été immense tout au long de la soirée. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Andriy Lunin (7/10) :

    Il a remplacé Courtois, blessé. Il a réalisé un très bel arrêt presque immédiatement. 

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Surprise de le voir entrer en jeu, et aurait dû bénéficier d'un penalty. A causé des problèmes grâce à sa vitesse. 

    Eduardo Camavinga (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence. 

    Manuel Angel (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence. 

    Dani Carvajal (N/A) :

    Alexander-Arnold a manqué de fraîcheur en fin de match.

    Álvaro Arbeloa (7/10) :

    Sa deuxième meilleure soirée en tant qu'entraîneur du Real Madrid – après celle de la semaine dernière. Les Blancos ont su garder leur sang-froid au moment crucial et ont marqué des buts opportuns. La Ligue des champions est-elle de nouveau à portée de main pour les 15 fois vainqueurs ?!

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