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Vinicius Jr explique que sa célébration « en larmes » était une réponse aux railleries des supporters de Manchester City suite à sa défaite face à Rodri pour le Ballon d'Or ; la star du Real Madrid a battu les hommes de Pep Guardiola en Ligue des champions
L'Etihad a de nouveau fait taire ses détracteurs
Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions a vu renaître la rivalité entre Madrid et City. Menant 3-0 après le match aller, Madrid a pratiquement scellé le sort de la double confrontation dès la 22e minute grâce à Vinicius Jr. À la suite d’une séquence chaotique qui a vu Bernardo Silva être expulsé pour une main délibérée sur la ligne, l’international brésilien s’est présenté pour transformer le penalty qui en a résulté. Sa célébration qui a suivi — d'abord en faisant taire la foule avant d'imiter un geste de pleurs — a immédiatement suscité l'indignation parmi les supporters locaux. Ce fut une soirée historique pour l'attaquant, qui a désormais participé à huit buts contre City, un record surpassé uniquement par Lionel Messi (9) dans l'histoire de la compétition.
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Mettre les choses au clair
À l'issue du match, Vinicius s'est empressé de préciser que ses gestes ne relevaient pas d'un manque de respect général, mais constituaient plutôt une réponse ciblée au traitement qu'il avait subi lors de la précédente visite de Madrid à Manchester. « La dernière fois que nous sommes venus ici, les supporters de Manchester City se moquaient de moi », a expliqué l'attaquant, faisant référence aux banderoles tournant en dérision sa deuxième place derrière Rodri au Ballon d'Or 2024. « Je ne manquais pas de respect aux supporters de City, mais c'était une façon pour moi de leur prouver ma valeur. »
Une rivalité marquée par des duels individuels
La tension entre ces deux géants européens a dépassé le cadre des stratégies tactiques pour prendre une dimension profondément personnelle. Les échanges entre Vinicius et les supporters de City montrent à quel point les résultats du Ballon d'Or 2024 continuent de faire des vagues en Ligue des champions. Si la victoire de Rodri a été une source de fierté pour la moitié bleue de Manchester, elle reste un sujet sensible pour les dirigeants madrilènes, qui avaient, comme on le sait, boycotté la cérémonie. La performance clinique de Vinicius — qui lui a permis de provoquer un carton rouge et de marquer le but décisif au score cumulé — a rappelé son statut de l'un des meilleurs buteurs au monde, indépendamment des distinctions individuelles.
Le manager de Man City, Pep Guardiola, a déclaré : « C'est difficile quand on est menés 4-0 et qu'on joue à 10 contre 11. Mais nous avons tout donné.
Nous avons une équipe extraordinaire et un groupe de joueurs extraordinaire. L’avenir est prometteur. C’est un peu une courbe d’apprentissage, mais ça aurait dû être 11 contre 11. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu’on perd 6-0, mais c’est un fait. »
Il a ajouté : « Lundi [après la finale de la Carabao Cup], j’espère que nous nous réveillerons et que ce sera une belle journée. Ce n’est pas crucial, c’est un match de football, nous allons essayer de gagner en réalisant une bonne performance.
« Nous allons affronter la meilleure équipe d’Angleterre jusqu’à présent, la meilleure équipe d’Europe, car regardez leurs résultats en phase de groupes : ils ont terminé premiers et n’ont perdu que trois ou quatre matchs cette saison. Nous allons les affronter et nous verrons comment nous nous en sortons face à eux. »
Il a également défendu la forme de son équipe, ajoutant : « Dans une ou deux semaines, nous les affronterons en Premier League et ce sera un bon test pour voir ce que nous devons faire pour atteindre leur niveau. J’ai assez d’expérience pour savoir qu’un match de football n’est pas le summum du bonheur et qu’une défaite n’est pas la fin du monde, ce n’est qu’un match.
Au final, les résultats n’ont pas été bons, à l’exception de celui contre Newcastle, mais j’ai le sentiment que nous sommes une équipe extraordinaire avec de très, très, très nombreuses qualités que j’apprécie.
« Nous ne sommes pas encore au complet, nous manquons de lucidité à certains moments et dans certains secteurs, nous devons être plus efficaces, mais j’ai le sentiment que ce n’est qu’une question de temps. »
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La course au titre reprend dès maintenant
Après une victoire 5-1 sur l'ensemble des deux matchs face à Manchester City, le Real Madrid est l'équipe à battre en quarts de finale de la Ligue des champions. À dix journées de la fin de la Liga, l'équipe d'Álvaro Arbeloa compte quatre points de retard sur le leader, Barcelone. Dans la dernière ligne droite de la saison, Vini doit conserver sa forme explosive, qui semble particulièrement bien fonctionner dans ces rencontres européennes à enjeux élevés.
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