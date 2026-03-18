Vinicius Jr explique que sa célébration « en larmes » était une réponse aux railleries des supporters de Manchester City suite à sa défaite face à Rodri pour le Ballon d'Or ; la star du Real Madrid a battu les hommes de Pep Guardiola en Ligue des champions

La tension entre ces deux géants européens a dépassé le cadre des stratégies tactiques pour prendre une dimension profondément personnelle. Les échanges entre Vinicius et les supporters de City montrent à quel point les résultats du Ballon d'Or 2024 continuent de faire des vagues en Ligue des champions. Si la victoire de Rodri a été une source de fierté pour la moitié bleue de Manchester, elle reste un sujet sensible pour les dirigeants madrilènes, qui avaient, comme on le sait, boycotté la cérémonie. La performance clinique de Vinicius — qui lui a permis de provoquer un carton rouge et de marquer le but décisif au score cumulé — a rappelé son statut de l'un des meilleurs buteurs au monde, indépendamment des distinctions individuelles.

Le manager de Man City, Pep Guardiola, a déclaré : « C'est difficile quand on est menés 4-0 et qu'on joue à 10 contre 11. Mais nous avons tout donné.

Nous avons une équipe extraordinaire et un groupe de joueurs extraordinaire. L’avenir est prometteur. C’est un peu une courbe d’apprentissage, mais ça aurait dû être 11 contre 11. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu’on perd 6-0, mais c’est un fait. »

Il a ajouté : « Lundi [après la finale de la Carabao Cup], j’espère que nous nous réveillerons et que ce sera une belle journée. Ce n’est pas crucial, c’est un match de football, nous allons essayer de gagner en réalisant une bonne performance.

« Nous allons affronter la meilleure équipe d’Angleterre jusqu’à présent, la meilleure équipe d’Europe, car regardez leurs résultats en phase de groupes : ils ont terminé premiers et n’ont perdu que trois ou quatre matchs cette saison. Nous allons les affronter et nous verrons comment nous nous en sortons face à eux. »

Il a également défendu la forme de son équipe, ajoutant : « Dans une ou deux semaines, nous les affronterons en Premier League et ce sera un bon test pour voir ce que nous devons faire pour atteindre leur niveau. J’ai assez d’expérience pour savoir qu’un match de football n’est pas le summum du bonheur et qu’une défaite n’est pas la fin du monde, ce n’est qu’un match.

Au final, les résultats n’ont pas été bons, à l’exception de celui contre Newcastle, mais j’ai le sentiment que nous sommes une équipe extraordinaire avec de très, très, très nombreuses qualités que j’apprécie.

« Nous ne sommes pas encore au complet, nous manquons de lucidité à certains moments et dans certains secteurs, nous devons être plus efficaces, mais j’ai le sentiment que ce n’est qu’une question de temps. »