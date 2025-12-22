Le football amateur adore ces moments suspendus. En Normandie, le Bayeux FC vient de vivre un week-end que personne n’est près d’oublier. Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France après avoir éliminé Blois (2-1), le club de Régional 1 a hérité de l’Olympique de Marseille. Un choc immense, accompagné d’une sortie remarquée de son président, entre émotion brute et humour assumé.
Bayeux FC prévient ses joueurs : "Si on tombe contre l’OM et que l'on perd, je…"
Bayeux FC et Montreuil, seuls rescapés de Régional en Coupe de France
Le parcours du Bayeux FC prend une dimension presque irréelle. Samedi, les Normands ont d’abord validé leur billet pour les 16es en sortant Blois, pensionnaire de National 2, sur le score de 2-1. Une performance solide, déjà historique pour un club évoluant en Régional 1.
Dimanche, le rêve s’est prolongé. Lors du tirage au sort, Bayeux FC et Montreuil, qui voudrait défier les cadors de Ligue 1, sont devenus les derniers représentants de ce niveau encore en lice dans la compétition. Un statut rare, presque symbolique, qui place désormais les deux clubs sous le feu des projecteurs.
Un tirage qui déclenche une explosion de joie
Lorsque le nom de l’Olympique de Marseille est apparu, l’émotion a submergé toute la salle. Joueurs, dirigeants et bénévoles ont laissé éclater leur bonheur. Le président Luis Ferreira-Pavesi n’a pas caché son ressenti au micro de Ouest-France.
« Je les ai vu, ils avaient les larmes aux yeux. Je pense à tout le monde, tout le club. Avec Arnaud Tanquerel, le maire adjoint de la ville, on était comme des gamins. Même moi, je suis super heureux », a lancé le dirigeant.
Des mots simples, mais révélateurs de l’ampleur de l’événement pour une structure amateur.
- AFP
La blague du président avant le tirage
Ce bonheur contraste avec l’ambiance qui régnait quelques minutes plus tôt. Dans un vestiaire davantage acquis à la cause du PSG, le président avait lancé une pique, volontairement provocatrice, à ses joueurs. « Si on tombe contre l’OM et que l’on perd, je vous vire tous », s’est amusé le président.
Une phrase lâchée sur le ton de la plaisanterie, que Luis Ferreira-Pavesi a ensuite expliquée sans détour : « C’est une blagounette parce qu’ils me taquinent à chaque fois avec le PSG dans le groupe WhatsApp. Du coup je les ai un peu taquinés. On a tiré l’OM et moi je suis content pour eux ».
L’humour a laissé place à la fierté collective.
Un cadeau de Noël grandeur nature
Le Bayeux FC peut désormais savourer. Le match se jouera le week-end du 10 janvier, avec l’espoir d’accueillir l’OM au stade Michel-d’Ornano de Caen, même si aucun accord officiel n’a encore été validé.
« Nous n’avons pas l’accord du stade mais si ça se fait, c’est juste exceptionnel. L’OM tout le monde en rêve. En plus les deux premières boules, il n’y avait pas trop de suspense mais c’est un truc de fou! C’est un super cadeau de Noël », a ajouté le patron de Bayeux.
Pour Bayeux, l’exploit sportif se double déjà d’une victoire émotionnelle. Le rêve continue.