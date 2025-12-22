Bayeux FC prévient ses joueurs : "Si on tombe contre l’OM et que l'on perd, je…"

Le parcours du Bayeux FC prend une dimension presque irréelle. Samedi, les Normands ont d’abord validé leur billet pour les 16es en sortant Blois, pensionnaire de National 2, sur le score de 2-1. Une performance solide, déjà historique pour un club évoluant en Régional 1.

Dimanche, le rêve s’est prolongé. Lors du tirage au sort, Bayeux FC et Montreuil, qui voudrait défier les cadors de Ligue 1, sont devenus les derniers représentants de ce niveau encore en lice dans la compétition. Un statut rare, presque symbolique, qui place désormais les deux clubs sous le feu des projecteurs.