Bayeux-OM décalé sur un mardi : critiqué, beIN Sports répond à ses détracteurs

Contrairement à ce que certains laissent entendre, la programmation n’a rien d’improvisé. Avant même le coup d’envoi des 32es de finale, la Fédération française de football avait transmis une note précise à l’ensemble des clubs qualifiés.

Le contexte était particulier. La LFP avait programmé le Trophée des champions à Koweït City le jeudi 8 janvier 2026, avec une affiche PSG - OM. Cette contrainte internationale imposait des ajustements. La directive de la FFF ne laissait place à aucune ambiguïté :

« En ce qui concerne les programmations des rencontres des 16es de finale, un élément de calendrier important doit être appelé. La LFP organise le Trophée des champions à Koweït City le jeudi 8 janvier 2026. L'affiche du Trophée des champions oppose le PSG à l'Olympique de Marseille. Si ces équipes étaient qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe de France Crédit Agricole qui se déroule le week-end suivant, leurs rencontres seraient décalées. 1. match du PSG le lundi soir, 2. Match de l'Olympique de Marseille le mardi soir (sauf confrontation entre les deux clubs, dans ce cas le match se déroulerait le lundi soir) », expliquait un communiqué en interne.

Les règles étaient donc connues de tous, y compris des clubs amateurs.