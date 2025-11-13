Carlo Ancelotti ne semble jamais très loin du Real Madrid, même après avoir pris les rênes de la sélection brésilienne. L’homme aux quinze trophées madrilènes, devenu l’entraîneur le plus décoré de l’histoire du club, s’est confié à AS dans un entretien où il évoque sa riche carrière, ses anciens joueurs, et surtout Cristiano Ronaldo ou encore Luka Modric. Une phrase pleine d’admiration a particulièrement enflammé les réseaux sociaux.
La déclaration d’Ancelotti sur Cristiano Ronaldo qui enflamme la toile
- AFP
Ancelotti, l’entraîneur légendaire du Real Madrid
Carlo Ancelotti a marqué au fer rouge l’histoire du Real Madrid. Son palmarès impressionne : quinze trophées soulevés, des générations de stars côtoyées et un style de gestion reconnu par tous. Devenu une figure tutélaire du football mondial, le technicien italien reste lié à la Casa Blanca, même depuis son départ. Interrogé sur les figures majeures de son passage à Madrid, il n’a pas manqué de citer Cristiano Ronaldo, celui qu’il a vu briller de mille feux entre 2013 et 2015.
Sous ses ordres, le Portugais avait offert au club merengue la tant attendue Décima, cette dixième Ligue des champions qui hantait les supporters depuis douze ans. Ce sacre reste gravé dans les mémoires, tout comme la saison monumentale de CR7, auteur du record de 17 buts sur une seule campagne européenne. Une performance inégalée à ce jour.
- AFP
Cristiano Ronaldo, la machine à records selon Ancelotti
Toujours admiratif, Carlo Ancelotti n’a jamais caché son respect pour l’attaquant portugais. Interrogé sur la possibilité pour Cristiano Ronaldo d’atteindre les 1 000 buts en carrière, le sélectionneur brésilien n’a pas hésité une seconde :
« Il va y arriver, j’en suis sûr. N’ayez aucun doute, il le fera. Cristiano atteindra sans aucun doute les 1 000 buts, mais quand ce sera le cas, il ne devra pas oublier de m’inviter à fêter cet incroyable record… (sourire) », a confié le technicien à AS.
Une phrase pleine d’humour, mais aussi de certitude. Car pour Ancelotti, il n’existe aucun doute : Cristiano Ronaldo reste une force de la nature. À 40 ans passés, le capitaine d’Al-Nassr affiche encore des statistiques dignes de ses plus grandes années.
- Getty Images Sport
Un joueur éternel, une longévité exceptionnelle
L’ancien buteur du Real Madrid approche les 953 réalisations, toutes compétitions confondues. À 41 ans en février prochain, il continue d’évoluer au plus haut niveau, avec la même rage et le même sens du but. Ce recordman insatiable incarne pour Ancelotti un modèle de travail et de constance.
Et le coach italien ne s’arrête pas là. Dans le même entretien, il évoque également un autre vétéran : Luka Modrić. Le Croate, Ballon d’Or 2018, impressionne toujours, désormais sous les couleurs du Milan AC.
- AFP
Modrić et Ronaldo, deux monuments du professionnalisme
Sur ces deux anciens protégés, « Don Carlo » reste admiratif. « En Italie, on m’a récemment interrogé sur Modric et ses 40 ans, et j’ai répondu qu’il allait bien sûr briller à Milan. Luka et Cristiano Ronaldo sont des professionnels passionnés de football. Ils atteindront toujours leurs objectifs », a-t-il fait savoir.
Ces propos traduisent tout le respect du coach pour deux joueurs dont la discipline et l’amour du jeu défient le temps. Pour lui, leur longévité n’a rien d’un hasard, mais résulte d’une rigueur exemplaire et d’un mental d’acier.
- getty
Le regard d’Ancelotti sur la nouvelle génération
S’il ne manque pas d’éloges pour ses anciens cadres, Ancelotti garde un œil attentif sur le présent. Interrogé sur la relève, il reconnaît que le football mondial manque encore d’un roi incontesté, même si plusieurs noms dominent l’actualité.
« Il est difficile de dire qui sera le nouveau roi du football. Certes, les joueurs d’un niveau véritablement exceptionnel sont rares. Le Real Madrid compte Mbappé, Bellingham… et Lamine est en grande forme. Raphinha est blessé, mais il est très performant, comme il l’a démontré la saison dernière. Et Haaland marque lui aussi de nombreux buts pour City », explique le sélectionneur auriverde.
Entre l’expérience de Cristiano Ronaldo et l’émergence d’une génération talentueuse, Carlo Ancelotti illustre à merveille le pont entre deux époques. Son regard lucide et bienveillant rappelle pourquoi il reste une légende sur les bancs du football mondial.