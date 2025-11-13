La déclaration d’Ancelotti sur Cristiano Ronaldo qui enflamme la toile

Toujours admiratif, Carlo Ancelotti n’a jamais caché son respect pour l’attaquant portugais. Interrogé sur la possibilité pour Cristiano Ronaldo d’atteindre les 1 000 buts en carrière, le sélectionneur brésilien n’a pas hésité une seconde :

« Il va y arriver, j’en suis sûr. N’ayez aucun doute, il le fera. Cristiano atteindra sans aucun doute les 1 000 buts, mais quand ce sera le cas, il ne devra pas oublier de m’inviter à fêter cet incroyable record… (sourire) », a confié le technicien à AS.

Une phrase pleine d’humour, mais aussi de certitude. Car pour Ancelotti, il n’existe aucun doute : Cristiano Ronaldo reste une force de la nature. À 40 ans passés, le capitaine d’Al-Nassr affiche encore des statistiques dignes de ses plus grandes années.