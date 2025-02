Carlo Ancelotti dans l'histoire

Real Madrid vs Manchester City

Carlo Ancelotti est l'un des meilleurs entraîneurs que le Real Madrid ait jamais eu, et il continue de le prouver lors de son deuxième passage

Il a déjà remporté 15 titres majeurs en tant qu'entraîneur principal, dont deux cette saison, et il aura à cœur d'en ajouter d'autres à sa collection d'ici son départ, qui devrait avoir lieu cet été ou l'année prochaine.

De nombreuses spéculations ont été émises sur l'avenir d'Ancelotti en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid, mais pour l'instant, il bénéficie du soutien total du conseil d'administration du club, présidé par le président Florentino Perez. Il a été évoqué pour un retour dans son pays natal, l'Italie, bien qu'il ait déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'il prendrait sa retraite à la fin de son séjour dans la capitale espagnole.

L'article continue ci-dessous

Ancelotti a déjà battu de nombreux records au cours de son passage au Real Madrid, et mardi, il en a battu un autre à l'emblématique Miguel Munoz. La victoire 3-2 face à Manchester City lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions a été le 72e match du joueur de 65 ans dans la plus grande compétition européenne de football, soit un de plus que Munoz.

Selon MD, Ancelotti a évoqué cet exploit lors d'une interview avec les médias officiels du Real Madrid.

« C'est un grand honneur. Certains matchs parmi ces 72 ont été inoubliables, comme les finales et les remontées. Ce furent 72 matchs fantastiques et je n'oublie pas les bons matchs que nous avons pu jouer. »

L'entraîneur italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, soulève le trophée pour célébrer la victoire à l'issue du match de football de la finale de l'UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, au stade de Wembley, à Londres, le 1er juin 2024. (Photo de Glyn KIRK / AFP) (Photo de GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Ancelotti a remporté la Ligue des champions à trois reprises en tant qu'entraîneur du Real Madrid - en 2013-14, 2021-22 et 2023-24. Il visera au moins un autre succès dans la compétition avant de prendre sa retraite, et étant donné que Los Blancos sont bien placés pour vaincre l'un de leurs grands rivaux européens à Manchester City, cela pourrait être cette saison.