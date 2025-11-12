Six Coupes du monde à 40 ans : l'exploit incroyable de Ronaldo malgré l'Euro catastrophique

Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Ronaldo dès que le coup de sifflet final a retenti au stade Al Thumama de Doha dans la nuit du 10 décembre 2022. Le capitaine du Portugal était tellement bouleversé qu'il n'a même pas pu se résoudre à saluer les supporters de la Seleção. La douleur était trop grande. Si grande, en fait, qu'il n'a pas été capable d'aborder l'élimination choc de son pays en quart de finale face au Maroc avant le lendemain, et encore seulement dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Gagner une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière », a-t-il écrit sur Instagram. « Lors de mes cinq participations à des Coupes du monde sur 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai laissé tout ce que j'avais sur le terrain. Je ne reculerai jamais devant un combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, ce rêve s'est terminé hier. » Et pas d'une manière que Ronaldo pouvait accepter.

Il était arrivé au Qatar avec sa confiance caractéristique, non seulement pour faire taire ses critiques après une fin honteusement chaotique de son second passage à Manchester United, mais aussi pour remporter le seul trophée qui lui avait échappé. Il est reparti de la même manière que son départ d'Old Trafford, avec sa réputation ternie par des démonstrations publiques de mauvaise humeur et des rapports selon lesquels il aurait menacé en privé de quitter le camp portugais après avoir été écarté pour le huitième de finale contre la Suisse, que l'équipe de Fernando Santos a remporté 6-1 grâce à un triplé de son remplaçant, Gonçalo Ramos.

« Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup ont été écrites, beaucoup ont fait l'objet de spéculations, mais mon dévouement au Portugal n'a jamais faibli un seul instant », a écrit Ronaldo dans sa publication sur les réseaux sociaux. « J'ai toujours été juste un joueur de plus se battant pour l'objectif de tout le monde et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. » « Pour l'instant », a-t-il ajouté, « il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Merci, Portugal. Merci, Qatar. Le rêve était beau tant qu'il a duré... Maintenant, nous devons laisser le temps être un bon conseiller et permettre à chacun de tirer ses propres conclusions. »

La Fédération portugaise de football (FPF), pour sa part, a conclu qu'il était « le bon moment pour commencer un nouveau cycle » avec un nouvel entraîneur, mais il n'y aurait pas de nouveau capitaine.