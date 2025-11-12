Six Coupes du monde à 40 ans : l'exploit incroyable de Ronaldo malgré l'Euro catastrophique

On comprend facilement pourquoi Cristiano Ronaldo apprécie d'être interviewé par Piers Morgan. Il n'y a pas vraiment de questions, juste des compliments. Qui n'aimerait pas se faire flatter l'ego pendant une heure ? Morgan offre également au Portugais une plateforme pour promouvoir ses produits. Lors de leur récent entretien obséquieux, par exemple, le journaliste a affirmé que les gens lui disent qu'il sent comme Ronaldo parce qu'il porte l'après-rasage de son idole. À vrai dire, Morgan passe tellement de temps à lécher les bottes du quintuple Ballon d'Or qu'il serait effectivement surprenant qu'il sente quelqu'un d'autre.
Il est néanmoins étrange que Ronaldo, à 40 ans, ressente encore le besoin d'employer essentiellement Morgan, entre tous, pour vanter une carrière remplie d'exploits fantastiques. Ses chiffres records devraient parler d'eux-mêmes. Cependant, la chose la plus étrange dans le dernier épisode de leur bromance affichée était la tentative de Ronaldo de minimiser l'importance de la Coupe du monde. « Si vous me demandez : 'Cristiano, est-ce un rêve de gagner la Coupe du monde ?' »,s'est interrogé Ronaldo, de manière assez appropriée. « Non, ce n'est pas un rêve. »
C'en est clairement un, pourtant. Et nous pouvons l'affirmer avec une telle certitude parce que Ronaldo l'a dit lui-même à plusieurs reprises, notamment après que le rêve s'est « terminé » dans des circonstances cauchemardesques au Qatar 2022.