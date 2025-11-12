Cristiano Ronaldo Portugal GFXGetty/GOAL
Six Coupes du monde à 40 ans : l'exploit incroyable de Ronaldo malgré l'Euro catastrophique

Cristiano Ronaldo, 40 ans, s'apprête à disputer sa sixième Coupe du monde l'été prochain en Amérique du Nord. Après l'Euro 2024 désastreux où il n'a marqué aucun but et a craqué en larmes contre la Slovénie, le Portugais a rebondi de manière spectaculaire avec 13 buts en 13 matches depuis, dont les réalisations décisives en finale de Ligue des nations contre l'Espagne. Roberto Martínez, critiqué pour son jeu simpliste centré sur Ronaldo, a été sauvé par son capitaine. Le rêve du quintuple Ballon d'Or de remporter le seul trophée qui lui échappe est toujours vivant.

On comprend facilement pourquoi Cristiano Ronaldo apprécie d'être interviewé par Piers Morgan. Il n'y a pas vraiment de questions, juste des compliments. Qui n'aimerait pas se faire flatter l'ego pendant une heure ? Morgan offre également au Portugais une plateforme pour promouvoir ses produits. Lors de leur récent entretien obséquieux, par exemple, le journaliste a affirmé que les gens lui disent qu'il sent comme Ronaldo parce qu'il porte l'après-rasage de son idole. À vrai dire, Morgan passe tellement de temps à lécher les bottes du quintuple Ballon d'Or qu'il serait effectivement surprenant qu'il sente quelqu'un d'autre.

Il est néanmoins étrange que Ronaldo, à 40 ans, ressente encore le besoin d'employer essentiellement Morgan, entre tous, pour vanter une carrière remplie d'exploits fantastiques. Ses chiffres records devraient parler d'eux-mêmes. Cependant, la chose la plus étrange dans le dernier épisode de leur bromance affichée était la tentative de Ronaldo de minimiser l'importance de la Coupe du monde. « Si vous me demandez : 'Cristiano, est-ce un rêve de gagner la Coupe du monde ?' »,s'est interrogé Ronaldo, de manière assez appropriée. « Non, ce n'est pas un rêve. »

C'en est clairement un, pourtant. Et nous pouvons l'affirmer avec une telle certitude parce que Ronaldo l'a dit lui-même à plusieurs reprises, notamment après que le rêve s'est « terminé » dans des circonstances cauchemardesques au Qatar 2022.

    Le rêve brisé au Qatar

    Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Ronaldo dès que le coup de sifflet final a retenti au stade Al Thumama de Doha dans la nuit du 10 décembre 2022. Le capitaine du Portugal était tellement bouleversé qu'il n'a même pas pu se résoudre à saluer les supporters de la Seleção. La douleur était trop grande. Si grande, en fait, qu'il n'a pas été capable d'aborder l'élimination choc de son pays en quart de finale face au Maroc avant le lendemain, et encore seulement dans une publication sur les réseaux sociaux.

    « Gagner une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière », a-t-il écrit sur Instagram. « Lors de mes cinq participations à des Coupes du monde sur 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai laissé tout ce que j'avais sur le terrain. Je ne reculerai jamais devant un combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, ce rêve s'est terminé hier. » Et pas d'une manière que Ronaldo pouvait accepter.

    Il était arrivé au Qatar avec sa confiance caractéristique, non seulement pour faire taire ses critiques après une fin honteusement chaotique de son second passage à Manchester United, mais aussi pour remporter le seul trophée qui lui avait échappé. Il est reparti de la même manière que son départ d'Old Trafford, avec sa réputation ternie par des démonstrations publiques de mauvaise humeur et des rapports selon lesquels il aurait menacé en privé de quitter le camp portugais après avoir été écarté pour le huitième de finale contre la Suisse, que l'équipe de Fernando Santos a remporté 6-1 grâce à un triplé de son remplaçant, Gonçalo Ramos.

    « Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup ont été écrites, beaucoup ont fait l'objet de spéculations, mais mon dévouement au Portugal n'a jamais faibli un seul instant », a écrit Ronaldo dans sa publication sur les réseaux sociaux. « J'ai toujours été juste un joueur de plus se battant pour l'objectif de tout le monde et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. » « Pour l'instant », a-t-il ajouté, « il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Merci, Portugal. Merci, Qatar. Le rêve était beau tant qu'il a duré... Maintenant, nous devons laisser le temps être un bon conseiller et permettre à chacun de tirer ses propres conclusions. »

    La Fédération portugaise de football (FPF), pour sa part, a conclu qu'il était « le bon moment pour commencer un nouveau cycle » avec un nouvel entraîneur, mais il n'y aurait pas de nouveau capitaine.

    Le choix déconcertant de Martínez

    Roberto Martínez représentait un choix bizarre pour succéder à Santos, étant donné que l'Espagnol était surtout connu pour n'avoir remporté aucun trophée majeur avec la « Génération dorée » belge. « Quiconque dit que Martínez est un bon entraîneur ne comprend rien au football », a déclaré l'ancien milieu des Diables Rouges Radja Nainggolan au créateur de contenu Junior Vertongen sur YouTube. « Un bon entraîneur donne une idée à une équipe. Nous n'avons jamais eu ça avec lui. Nous n'avions ni schémas ni lignes de course. Nous comptions sur les moments. Peut-être que Chadli ferait quelque chose, ou Witsel enverrait un corner pour Fellaini. C'était notre football. De Bruyne devait jouer ailier droit alors qu'il voulait être au milieu. Il l'a quand même fait parce que c'est ce que l'entraîneur demandait. »

    « Et ce n'est pas que je sois aigri. Quand j'étais septième choix sous Conte à l'Inter, je l'ai accepté. Je le respectais parce que c'est un entraîneur de haut niveau. Certains managers, vous les respectez même si vous ne jouez pas ; d'autres, vous savez qu'ils ne sont pas à la hauteur. J'ai eu des entraîneurs pour qui j'ai joué, et je dirais : 'C'était un entraîneur terrible.' Martínez en fait partie. Quand les choses devenaient difficiles, c'était toujours pareil : donnez le ballon à Hazard ou De Bruyne et espérez qu'ils règlent le problème. C'était le plan. »

    Sans surprise, Martínez a employé une stratégie tout aussi simpliste avec le Portugal : mettre le ballon dans la surface pour Ronaldo.

    L'effondrement de Francfort

    La tactique indéniablement négative de Santos, associée à la nature calamiteuse de la campagne de Coupe du monde 2022, offrait à Martínez une magnifique opportunité de construire une nouvelle équipe excitante autour de la pléthore de superstars potentielles du Portugal. Il ne l'a pas saisie. Dans son premier acte significatif en tant qu'entraîneur de la Seleção, il a plutôt choisi de s'envoler pour l'Arabie saoudite afin de convaincre Ronaldo de mener le Portugal vers l'Euro 2024, et pendant la compétition. Cela s'est avéré une décision prévisiblement désastreuse. Ronaldo a marqué librement pendant les qualifications mais n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois en Allemagne. Pire encore, ses tentatives de mettre fin à sa disette sont devenues aussi contre-productives qu'embarrassantes.

    Il était clair que Ronaldo devait être mis au repos, mais Martínez a même refusé de faire sortir l'attaquant inefficace pour le dernier match de poule sans enjeu du Portugal, privilégiant effectivement la complaisance envers un individu au détriment du bien du groupe. Par conséquent, la pression sur le capitaine n'a fait que s'intensifier après une autre sortie sans but lors d'une défaite humiliante 2-0 contre la Géorgie, et elle est finalement devenue trop lourde à porter même pour Ronaldo après avoir raté un penalty lors de l'affrontement en huitième de finale contre la Slovénie.

    À la mi-temps de la prolongation à Francfort, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football s'est effondré. C'était un spectacle stupéfiant. Une légende vivante était devenue un poids. Après des années passées à porter héroïquement ses coéquipiers, c'étaient maintenant eux qui le portaient, et il le savait. Il était donc difficile de ne pas ressentir un certain degré de sympathie pour l'attaquant en difficulté, suivi d'admiration pour lui d'avoir même eu le courage de tirer le premier penalty de la séance de tirs au but, sans parler de le convertir.

    Le pari de Martínez finit par payer

    Martínez est depuis longtemps un maître de la diversion, un entraîneur qui parle toujours bien après un match, même après une mauvaise performance. Il était donc inévitable qu'il se concentre sur le courage louable de Ronaldo lors de sa conférence de presse d'après-match, plutôt que sur le spectacle d'horreur qui l'a précédé et son rôle dans celui-ci. Ce qui était encore moins surprenant, c'est qu'il s'en tiendrait à son plan de jeu manifestement défaillant lors de l'affrontement en quart de finale contre la France, Ronaldo étant une fois de plus chargé de mener l'attaque. Faire la même chose encore et encore n'a évidemment pas produit de résultat différent et le Portugal a été éliminé aux tirs au but par une équipe de France terriblement inefficace, après que leur talisman peinant ait une fois de plus fait chou blanc.

    À ce moment-là, la sagesse de persister avec Martínez et Ronaldo est devenue le sujet d'un débat national. Comme un titre mémorable l'implorait : « Plus de Portugal, moins de Ronaldo ! » Même pendant l'impressionnante série de résultats de la Seleção en Ligue des nations 2024-2025, il y avait des rumeurs selon lesquelles le président nouvellement élu de la FPF, Pedro Proença, penchait pour limoger Martínez après les finales en Allemagne et le remplacer par José Mourinho.

    Ronaldo était sans surprise agacé par les spéculations constantes entourant l'Espagnol, qui était effectivement responsable de la prolongation de sa carrière internationale. « Remettre en question quelqu'un qui a un bilan spectaculaire pour le Portugal me déconcerte », a-t-il déclaré juste avant la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne. « Il y a eu un peu de manque de respect à cet égard. Parler d'autres entraîneurs n'a pas non plus de sens. L'entraîneur a fait un travail extraordinaire. Même quand vous gagnez, il y a ce débat, mais ça fait partie des perroquets qui sont chez eux et donnent leur avis. Ce que nous devons dire, c'est que nous sommes très heureux du travail que l'entraîneur a fait, parce qu'arriver avec une nationalité différente, parler notre langue, chanter notre hymne avec une passion que je vois, c'est ce que j'apprécie le plus. Le reste n'a aucune importance. Les résultats sont très positifs, que nous gagnions ou non. Il y aura toujours un débat, mais, pour moi, ça n'a aucun sens. »

    Après avoir défendu Martínez hors du terrain, Ronaldo l'a ensuite sauvé sur le terrain. Il a inscrit le but vainqueur en demi-finale de la Ligue des nations contre l'Allemagne avant de marquer à nouveau lors de la finale du tournoi contre l'Espagne, que le Portugal a remportée aux tirs au but. Fondamentalement, Martínez avait risqué son poste (et ce qu'il restait de sa réputation) sur Ronaldo, et le pari a finalement porté ses fruits.

    Un exemple pour tous

    Les doutes quant à savoir si Martínez tire vraiment le meilleur parti d'un effectif de la Seleção aussi spécial ne sont pas dissipés. Le sentiment demeure que le Portugal, qui n'a besoin que de deux points lors de ses deux derniers matches pour se qualifier pour la Coupe du monde de l'été prochain, réussit malgré l'entraîneur et son numéro 9 immobile plutôt que grâce à eux, que le Portugal a simplement trop de joueurs de classe mondiale pour échouer.

    Cependant, Martínez peut désormais pointer à la fois un trophée et la série de buts post-Euro 2024 de Ronaldo (13 buts en 13 apparitions) pour justifier la construction de toute son attaque autour d'un attaquant de 40 ans. « Être entraîneur ne consiste pas à sélectionner ou non Cristiano Ronaldo, il s'agit d'utiliser les meilleurs joueurs pour avoir la meilleure équipe et remporter des titres », a soutenu Martínez en juin. « Il est important de prendre des décisions basées sur les faits, et Cristiano a marqué 20 fois lors de ses 25 derniers matches avec le Portugal. Personne d'autre n'a un tel bilan. »

    Même en tenant compte du fait que les matches de Ligue des nations et les éliminatoires de Coupe du monde ne sont pas les indicateurs les plus fiables de la vraie qualité, le taux de réussite sensationnel de Ronaldo rend difficile de contester sa présence continue dans le onze de départ du Portugal, car il souligne qu'il reste un finisseur redoutable et, peut-être plus important encore, l'un des joueurs mentalement les plus solides que le jeu ait jamais connus. Des caractères moindres se seraient effondrés après un Euro aussi embarrassant, mais Ronaldo a conservé sa confiance en soi apparemment inébranlable.

    Martínez a également affirmé que la simple présence de Ronaldo dans l'effectif portugais élève tout le monde autour de lui. « Il n'a pas besoin de parler pour motiver les autres, son travail et sa mentalité envoient déjà le message », a déclaré l'ancien patron d'Everton. « Il est le premier à chercher le petit détail qui lui donne un avantage. Il est un exemple pour tout le monde. C'est incroyable de voir comment son attitude se propage aux autres. Ce qu'il fait sur le terrain n'est qu'une partie de ce qu'il apporte à l'équipe. »

    Le rêve est toujours vivant

    Il faut également reconnaître que le transfert de Ronaldo au Moyen-Orient ressemble désormais à un coup de maître, car il lui a profité presque autant physiquement que financièrement. Jouer à un niveau inférieur en Arabie saoudite a protégé son corps vieillissant de l'intensité punitive des championnats d'élite européens, tout en facilitant grandement la poursuite acharnée par le premier footballeur milliardaire du football de ses 1000 buts en carrière. Il a désormais marqué 109 fois en 122 sorties pour Al-Nassr, qui pourrait également remporter un trophée significatif cette saison après un début de campagne invaincu en Pro League, ce qui ne ferait que mettre Ronaldo dans un état d'esprit encore plus positif avant la Coupe du monde de l'été prochain en Amérique du Nord.

    On peut encore avancer toutes sortes d'arguments sur le bien-fondé pour Martínez de fonder effectivement les espoirs du Portugal sur un attaquant de 41 ans, car il n'y a pas de plan B. Le corps de Ronaldo doit simplement tenir le coup au cours des huit prochains mois, car la Seleção a disputé si peu de matches sans son capitaine sous Martínez (un seul depuis l'Euro, en fait). Quoi qu'on pense de Martínez en tant qu'entraîneur, la grandeur de Ronaldo en tant que joueur ne fait aucun doute.

    Le simple fait qu'il se dirige vers une sixième Coupe du monde est à peine croyable, et témoigne de son talent formidable et de son éthique de travail inspirante. Ronaldo a beau minimiser l'importance du tournoi, peut-être par peur de ternir davantage son héritage, la perspective de mettre la main sur le prix le plus prestigieux du sport est clairement l'une des principales raisons pour lesquelles il se pousse encore à la limite extrême de ses capacités physiques et mentales.

    Dites ce que vous voulez sur Ronaldo, mais il n'a définitivement pas perdu son don impressionnant de défier les probabilités. Il refuse simplement d'admettre la défaite et, après tant de revers écrasants ces dernières années, on peut difficilement lui refuser une dernière chance de gloire en Coupe du monde. Il l'a gagnée par pure force de volonté. Bien sûr, tout pourrait se terminer en larmes une fois de plus, mais, à 40 ans, Ronaldo a ravivé un rêve que même lui pensait mort en 2022. Sans vouloir ressembler (ou sentir) comme Piers Morgan, cela pourrait bien être sa réalisation la plus étonnante à ce jour...