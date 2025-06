L'avis tranché de Carlo Ancelotti sur Cristiano Ronaldo

Angleterre vs Portugal

Ancelotti, qui a travaillé avec Ronaldo au Real, affirme que cette « légende du football » pourrait encore « jouer pour n'importe quelle équipe».

À 40 ans, l'indémodable GOAT portugais Ronaldo ne montre aucun signe de ralentissement. Il a inscrit le 138e but de sa carrière internationale record en aidant son pays à remporter la Ligue des Nations de l'UEFA 2024-25.

CR7 a également remporté deux Souliers d'Or consécutifs en Pro League saoudienne avec Al-Nassr, et vise la barre des 1 000 buts en carrière. Une prolongation de contrat devrait être acceptée par le plus grand joueur de tous les temps au Moyen-Orient.

Ancelotti a savouré la victoire en Ligue des champions aux côtés de Ronaldo en Espagne et se réjouit de voir un joueur qu'il connaît bien continuer à faire taire les sceptiques à un âge où la plupart des joueurs d'élite ont pris leur retraite.

Le tacticien italien Ancelotti a déclaré aux journalistes après avoir vu Ronaldo devenir double vainqueur de la Ligue des Nations : « Je suis très heureux de ce qu’il a accompli. C’est une légende du football et il le restera. Son âge témoigne de son sérieux et de son professionnalisme au plus haut niveau.»

Ancelotti est désormais à la tête de l’équipe nationale du Brésil et, interrogé sur la possibilité pour Ronaldo, dont la présence au sein de l’équipe du Portugal a été remise en question, d’être sélectionné par des poids lourds sud-américains, il a déclaré : « Il pourrait jouer pour n’importe quelle équipe et n’importe quelle sélection nationale du monde.»

Ronaldo et Ancelotti pourraient se croiser à nouveau lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. CR7 devrait atteindre ce tournoi et écrire une nouvelle page de l’histoire en participant à une sixième phase finale FIFA.