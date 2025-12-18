Le 18 décembre est un jour spécial pour le Qatar - la Fête nationale.

Cette date commémore l'unification du Qatar en 1878 et est un jour férié pour la nation du Moyen-Orient. Et dernièrement, elle est devenue une date importante dans le football international également.

Notamment depuis l'essor du Qatar en tant que pays hôte de tournois de classe mondiale et pays de football.

Et le Qatar, ayant accueilli une multitude de grands tournois au cours des dernières années, a organisé des finales importantes lors de sa Fête nationale, la plus récente étant la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025 entre la Jordanie et le Maroc jeudi.