La consécration de Messi et le triomphe historique de l'Algérie à la Coupe Arabe de la FIFA : la fête nationale du Qatar s'apprête à être témoin d'un autre jalon important.
18 décembre : Journée nationale du Qatar
Le 18 décembre est un jour spécial pour le Qatar - la Fête nationale.
Cette date commémore l'unification du Qatar en 1878 et est un jour férié pour la nation du Moyen-Orient. Et dernièrement, elle est devenue une date importante dans le football international également.
Notamment depuis l'essor du Qatar en tant que pays hôte de tournois de classe mondiale et pays de football.
Et le Qatar, ayant accueilli une multitude de grands tournois au cours des dernières années, a organisé des finales importantes lors de sa Fête nationale, la plus récente étant la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025 entre la Jordanie et le Maroc jeudi.
Le triomphe historique de l'Algérie en 2021
L'un des résultats les plus importants et significatifs survenus le 18 décembre fut la finale de la Coupe Arabe de la FIFA 2021, il y a quatre ans.
C'était une occasion mémorable car c'était la première fois que la Coupe Arabe se tenait sous la bannière de la FIFA. De plus, le tournoi a également servi d'événement test avant la Coupe du Monde 2022 et la préparation du Qatar en tant qu'hôte était sous surveillance.
Mais le Qatar a réussi le test avec brio et la finale le 18 décembre 2021 était une déclaration d'intention. L'Algérie a battu la Tunisie lors de ce match 2-0 (après prolongation) au stade Al Bayt pour remporter la Coupe Arabe de la FIFA 2021.
C'était un moment important car la Coupe Arabe avait été relancée après neuf ans et le tournoi était désormais sous l'égide de la FIFA.
Le couronnement ultime de Messi à Doha
18 décembre 2022 - C'est une date qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire sportive, pas seulement du football. Car c'est la date à laquelle Lionel Messi - sans doute l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, footballeurs à avoir jamais joué au jeu - a finalement remporté le trophée tant désiré.
L'Argentine, dirigée par Messi, a enflammé le Qatar malgré un revers lors du premier match pour atteindre la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
La seule critique du statut de Messi en tant que GOAT (ou l'un des GOATS) était le fait qu'il n'avait jamais aidé son pays à remporter la Coupe du Monde. Et le 18 décembre 2022, au stade emblématique de Lusail à Doha, Messi a réussi exactement cela.
L'Argentine a battu la France aux tirs au but après que le match se soit terminé 3-3 (après prolongations), et Messi a eu le moment qu'il a tant savouré. Et dans le processus, le 18 décembre (Journée nationale du Qatar) a été gravé dans le folklore footballistique.
Le Real Madrid remporte sa première Coupe Intercontinentale de la FIFA
Le 18 décembre 2024, fut le jour où un autre exploit historique se déroula au Qatar.
La Coupe Intercontinentale de la FIFA avait été réformée par la FIFA pour remplacer la Coupe du Monde des Clubs annuelle, qui était désormais devenue un événement quadriennal.
Et le Qatar fut l'hôte des trois derniers matchs de la première édition du tournoi en 2024. Et la finale, pour la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024, vit les champions d'Europe en titre, le Real Madrid, affronter les Mexicains de Pachuca au stade de Lusail.
Les géants espagnols ont remporté 3-0, grâce à des buts de Kylian Mbappe, Rodrygo et Vinicius Jr., marquant encore un autre résultat important le jour de la fête nationale du Qatar.
