Le Real Madrid s’apprête à disputer un rendez-vous majeur face à Manchester City lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA. La rencontre se joue au Santiago Bernabéu et l’attention se porte déjà sur les choix d’Álvaro Arbeloa. Le technicien madrilène doit composer avec une liste d’absents particulièrement longue.
La composition du Real Madrid contre Manchester City a fuité : Arbeloa réserve une surprise
- Getty Images
Une cascade d’absences pour le Real Madrid
Le Real aborde ce choc européen avec un effectif diminué. Plusieurs cadres manquent à l’appel pour cette première manche face aux Citizens. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo ne figurent pas dans le groupe. Le milieu Dani Ceballos reste également indisponible.
La défense subit aussi plusieurs coups durs. David Alaba et Éder Militão ne peuvent pas tenir leur place. À cette liste s’ajoute le latéral Alvaro Carreras, dernier forfait annoncé avant cette confrontation. Ces absences obligent Álvaro Arbeloa à revoir ses plans.
- Getty Images Sport
Mendy attendu sur le côté gauche
Pour compenser le forfait de Carreras, Ferland Mendy devrait démarrer sur le flanc gauche de la défense.
Le latéral français retrouve progressivement du rythme après une saison compliquée par plusieurs pépins physiques. Il retrouve d’ailleurs du temps de jeu récemment lors du déplacement contre le Celta Vigo à Balaídos.
Au centre de la défense, Dean Huijsen devrait accompagner Antonio Rüdiger. Sur le côté droit, Trent Alexander-Arnold tiendrait son poste habituel. Dans les cages, Thibaut Courtois reste le gardien numéro un.
- Getty Images Sport
Une surprise au milieu de terrain
Le milieu madrilène pourrait réserver une surprise. Le jeune Thiago Pitarch, formé au club, gagne la confiance du staff.
Le joueur sort de deux titularisations consécutives et laisse une impression très positive auprès d’Álvaro Arbeloa. Une troisième présence d’entrée face à Manchester City devient donc possible.
Dans l’entrejeu, il devrait évoluer aux côtés de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, deux éléments beaucoup plus expérimentés.
- Getty Images Sport
L’attaque madrilène en reconstruction
Privé de plusieurs stars offensives, dont Kylian Mbappé, blessé au genou, le Real doit également adapter son animation en attaque. En effet, Arda Güler pourrait débuter sur le côté droit. Sur l’aile opposée, Vinícius Júnior garde son rôle habituel. Dans l’axe, Gonzalo García occuperait la pointe.
La compo attendue du Real Madrid contre Man City :
Courtois - Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde - Arda Güler, Gonzalo García, Vinicius