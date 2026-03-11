La composition du Real Madrid contre Manchester City a fuité : Arbeloa réserve une surprise

Le Real aborde ce choc européen avec un effectif diminué. Plusieurs cadres manquent à l’appel pour cette première manche face aux Citizens. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo ne figurent pas dans le groupe. Le milieu Dani Ceballos reste également indisponible.

La défense subit aussi plusieurs coups durs. David Alaba et Éder Militão ne peuvent pas tenir leur place. À cette liste s’ajoute le latéral Alvaro Carreras, dernier forfait annoncé avant cette confrontation. Ces absences obligent Álvaro Arbeloa à revoir ses plans.