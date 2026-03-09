Le Real Madrid confirme une blessure avant le match contre Manchester City, Alvaro Carreras rejoignant Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo sur la touche

Les préparatifs des champions en titre pour leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, où les enjeux sont élevés, ont été perturbés par un nouveau revers défensif. Le club a confirmé lundi que Carreras était le dernier arrivé dans une infirmerie déjà bien remplie à Valdebebas.

Le jeune arrière latéral a été diagnostiqué avec une blessure au mollet droit suite à un coup violent subi lors de la récente défaite contre Getafe. Malgré l'espoir qu'il puisse se rétablir pour la séance de lundi, le défenseur devrait être absent pendant une semaine supplémentaire, laissant Ferland Mendy prendre sa place contre City une fois de plus.