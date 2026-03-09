Getty Images Sport
Le Real Madrid confirme une blessure avant le match contre Manchester City, Alvaro Carreras rejoignant Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo sur la touche
La crise défensive s'aggrave pour Arbeloa
Les préparatifs des champions en titre pour leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, où les enjeux sont élevés, ont été perturbés par un nouveau revers défensif. Le club a confirmé lundi que Carreras était le dernier arrivé dans une infirmerie déjà bien remplie à Valdebebas.
Le jeune arrière latéral a été diagnostiqué avec une blessure au mollet droit suite à un coup violent subi lors de la récente défaite contre Getafe. Malgré l'espoir qu'il puisse se rétablir pour la séance de lundi, le défenseur devrait être absent pendant une semaine supplémentaire, laissant Ferland Mendy prendre sa place contre City une fois de plus.
Statut des attaquants vedettes révélé
Alors que l'attention reste focalisée sur la prochaine confrontation européenne, la condition physique des principales superstars madrilènes continue de faire la une des journaux. Mbappé et Bellingham sont tous deux en phase de récupération et, bien qu'ils s'efforcent de revenir, ils ne seront pas suffisamment en forme pour mener l'attaque mercredi prochain.
L'attaquant français, qui est récemment revenu de Paris, a été vu en train de s'entraîner en salle et de faire des exercices individuels sur la pelouse, mais il n'a pas touché le ballon. Le club adopte une approche prudente afin de s'assurer qu'il soit pleinement opérationnel pour le match retour à l'Etihad Stadium, tandis que Rodrygo se prépare pour son opération prévue.
Renforcement défensif et retour des milieux de terrain
Dans une rare bonne nouvelle pour les géants espagnols, Antonio Rudiger a été autorisé à jouer et a terminé la séance d'entraînement sans aucune complication. L'international allemand devrait reprendre son duel personnel avec Erling Haaland, une bataille tactique qui s'est avérée décisive lors des précédentes rencontres.
L'équipe d'Arbeloa a également reçu un coup de pouce avec le retour de Dean Huijsen, Franco Mastantuono et Eduardo Camavinga. Alors que Huijsen et Mastantuono ont manqué le déplacement à Vigo en raison d'une suspension, Camavinga s'est complètement remis d'un mal de dents sévère causé par une carie et fait désormais partie des plans pour le match.
Les préparatifs intensifs se poursuivent à Valdebebas
L'ambiance au Real Madrid City serait quelque peu tendue, alors que l'équipe cherche à surmonter sa crise liée aux blessures. Les séances d'entraînement se sont concentrées sur le travail d'activation, les rondos et les exercices tactiques à haute pression afin de contrer le style de jeu très axé sur la possession de balle de City.
Malgré les absences de David Alaba, Dani Ceballos et Eder Militao, qui poursuivent tous leur processus de récupération aux côtés des stars de l'équipe, le message qui se dégage du camp est celui de la résilience. L'équipe a effectué une série d'exercices tactiques et disputé un match à effectif réduit afin d'affûter son esprit de compétition avant le match retour décisif à domicile.
