C. Ancelotti

Real Madrid vs Majorque

Un onze inédit, des absents en pagaille, et une légende sur le départ… Le Real Madrid s’apprête à vivre une drôle de soirée face à Majorque.

Alors que la saison tire lentement vers sa fin, le Real Madrid s’apprête à disputer la 36e journée de Liga dans un contexte particulier. Entre l’officialisation du départ de Carlo Ancelotti au Brésil, l’arrivée imminente de Xabi Alonso, et une infirmerie bien remplie, les Madrilènes ne savent plus vraiment où donner de la tête. Mais l’heure n’est plus aux spéculations : il faut remettre le bleu de chauffe ce mercredi 14 mai, à 21h30, contre Majorque.