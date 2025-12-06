La compo du PSG contre Rennes : Le onze infernal de Luis Enrique

Champion de France en titre, le PSG réalise une première partie de saison mitigée sur la scène nationale. Si le bilan est flatteur, le club de la capitale peine à se montrer impérial dans le jeu, et ce, malgré ses trois victoires sur les cinq derniers matchs en Ligue 1. Avant d’affronter Rennes (5e, 24 pts), le Paris Saint-Germain (2e, 30 pts) a laissé sa première place au RC Lens (1er, 31 pts) après sa défaite contre Monaco (7e, 23 pts) le weekend dernier (1-0).

L’enjeu de ce match pour les Parisiens est donc de récupérer le fauteuil de leader et préparer, par conséquent, le choc contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions, mercredi (21h). Ce qui explique pourquoi Luis Enrique a décidé de sortir le grand jeu pour sa compo contre les hommes d’Habib Beye, ce soir.