Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais, ce soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un match déterminant pour les Parisiens qui comptent reprendre leur fauteuil de leader dès ce soir. C’est dans ce sens que l’entraineur, Luis Enrique, a décidé de sortir l’artillerie pour ce choc au Parc des Princes face aux Bretons.
La compo du PSG contre Rennes : Le onze infernal de Luis Enrique
Le PSG sous pression face à Rennes
Champion de France en titre, le PSG réalise une première partie de saison mitigée sur la scène nationale. Si le bilan est flatteur, le club de la capitale peine à se montrer impérial dans le jeu, et ce, malgré ses trois victoires sur les cinq derniers matchs en Ligue 1. Avant d’affronter Rennes (5e, 24 pts), le Paris Saint-Germain (2e, 30 pts) a laissé sa première place au RC Lens (1er, 31 pts) après sa défaite contre Monaco (7e, 23 pts) le weekend dernier (1-0).
L’enjeu de ce match pour les Parisiens est donc de récupérer le fauteuil de leader et préparer, par conséquent, le choc contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions, mercredi (21h). Ce qui explique pourquoi Luis Enrique a décidé de sortir le grand jeu pour sa compo contre les hommes d’Habib Beye, ce soir.
Luis Enrique innove en défense
En absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov devrait avoir les faveurs de Luis Enrique pour débuter dans les cages parisiennes, ce samedi. Autre forfait dans le groupe du PSG, celui d’Illia Zabarnyi, absent pour cause de maladie. Ce qui pousserait donc le technicien espagnol à reconduire la paire Marquinhos – Willian Pacho dans l’axe de la défense. À leurs côtés, Warren Zaire-Emery et Lucas Hernandez devraient respectivement prendre les flancs droit et gauche.
Luis Enrique change tout en attaque
Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait réitérer sa confiance au trio magique. Ainsi, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devrait enchainer un nouveau match ensemble après Monaco. En attaque, Ousmane Dembélé devrait connaitre sa première titularisation depuis son retour de blessure. Le Ballon d’Or 2025 devrait être épaulé par les ailiers Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia.
La compo attendue du PSG contre Rennes
Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez - Neves, Vitinha, F. Ruiz - Lee, Dembélé, Kvaratskhelia.