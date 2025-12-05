La sortie forte de Luis Enrique sur Habib Beye avant PSG - Rennes

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a choisi de rappeler la situation vécue par Habib Beye il y a un peu plus d’un mois. Avant le choc PSG–Rennes, il a parlé d’un entraîneur qu’il estime avoir frôlé l’injustice la plus brutale. Habib Beye, alors en pleine tourmente après la défaite contre Nice (1-2), était annoncé sur un siège éjectable dès le lendemain. Finalement maintenu après une réunion décisive, Habib Beye a inversé la tendance avec un nul puis, quatre victoires, propulsant Rennes à la cinquième place. Luis Enrique n’a pas manqué de pointer l’ironie de ce retournement : « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le ‘tuer’ et aujourd’hui, après quatre victoires, c’est le meilleur ! »

Ce constat, Luis Enrique l’a ensuite renforcé en soulignant l’effort invisible consenti par Habib Beye. Selon lui, le technicien rennais a probablement « beaucoup plus travaillé pendant les semaines où les résultats n’arrivaient pas ». Il juge injuste le fait que cet investissement ne soit reconnu que lorsque la dynamique redevient positive. Luis Enrique insiste : le travail d’Habib Beye reste constant, quelle que soit la forme du moment, et le classement actuel de Rennes démontre la solidité de son projet. Il prévient aussi son équipe : « Ils font un très bon championnat et on connaît la difficulté qui nous attend demain (samedi). »