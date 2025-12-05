À la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais (samedi, 21h 05), Luis Enrique a tenu un discours percutant qui résonne bien au-delà du simple cadre sportif. En prenant l’exemple d’Habib Beye, son adversaire du week-end, il a dénoncé avec vigueur la volatilité extrême du jugement porté sur les entraîneurs de Ligue 1. À quelques heures d’un duel déterminant, les propos du technicien parisien dévoilent une réalité plus complexe qu’il n’y paraît et offrent un nouvel éclairage sur la position fragile d’Habib Beye, un temps donné pour partant. Cette mise au point signe le ton d’une affiche chargée d’enjeux.
La sortie forte de Luis Enrique sur Habib Beye avant PSG - Rennes
- AFP
Luis Enrique défend Habib Beye et dénonce un système instable
Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a choisi de rappeler la situation vécue par Habib Beye il y a un peu plus d’un mois. Avant le choc PSG–Rennes, il a parlé d’un entraîneur qu’il estime avoir frôlé l’injustice la plus brutale. Habib Beye, alors en pleine tourmente après la défaite contre Nice (1-2), était annoncé sur un siège éjectable dès le lendemain. Finalement maintenu après une réunion décisive, Habib Beye a inversé la tendance avec un nul puis, quatre victoires, propulsant Rennes à la cinquième place. Luis Enrique n’a pas manqué de pointer l’ironie de ce retournement : « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le ‘tuer’ et aujourd’hui, après quatre victoires, c’est le meilleur ! »
Ce constat, Luis Enrique l’a ensuite renforcé en soulignant l’effort invisible consenti par Habib Beye. Selon lui, le technicien rennais a probablement « beaucoup plus travaillé pendant les semaines où les résultats n’arrivaient pas ». Il juge injuste le fait que cet investissement ne soit reconnu que lorsque la dynamique redevient positive. Luis Enrique insiste : le travail d’Habib Beye reste constant, quelle que soit la forme du moment, et le classement actuel de Rennes démontre la solidité de son projet. Il prévient aussi son équipe : « Ils font un très bon championnat et on connaît la difficulté qui nous attend demain (samedi). »
- AFP
Luis Enrique met en garde ses joueurs avant PSG - Rennes
Luis Enrique a aussi réagi à l’assurance affichée par Habib Beye avant le match, celui-ci affirmant vouloir poser des problèmes au PSG. Fidèle à son pragmatisme, Luis Enrique a répondu : « On ne change rien à notre mentalité. Toutes les équipes qui viennent au Parc des Princes cherchent à créer des problèmes. Nous connaissons leurs qualités mais nous sommes habitués à ça. Demain (samedi), ce sera difficile parce que c’est une équipe qui joue très bien avec et sans le ballon. Ils ont pris beaucoup de points ces dernières semaines, ils restent sur quatre victoires consécutives. On est conscients de cette difficulté mais c’est une motivation plus qu’une préoccupation. »
Cette mise en garde, Luis Enrique la répète souvent avant les grandes affiches, mais l’évocation répétée d’Habib Beye confirme le respect qu’il porte à son adversaire. Le technicien parisien sait que Rennes reste l’une des équipes les plus en forme du moment, et il considère cette confrontation comme un véritable test. Habib Beye, déterminé, arrive au Parc avec la volonté d’imposer son style et de perturber l’organisation parisienne.
- AFP
Luis Enrique écarte une polémique ses gardiens de but
Alors qu’on l’interrogeait sur Matvey Safonov, pressenti pour débuter en l’absence de Lucas Chevalier, il a d’abord réagi en évoquant la qualité de l’adversaire : « On va jouer encore à domicile, c’est une bonne nouvelle pour nous. On va retrouver l’une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d’habitude, ce sera difficile. »
Mais Luis Enrique n’a pas seulement voulu insister sur Rennes et Habib Beye : il a aussi revendiqué sa maîtrise totale de la situation. Relancé sur Safonov, il a finalement admis avoir volontairement éludé la question : « Je comprends le français. Je ne veux rien dire sur aucun joueur. Safonov, Renato (Marin) ou quel que soit le joueur dans le but, ce sera une bonne option pour l’équipe. » Une manière discrète, mais ferme, de rappeler qu’il contrôle parfaitement sa communication à la veille d’un duel tactique majeur face à Habib Beye.