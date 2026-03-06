La compo du PSG contre Monaco : Luis Enrique sort le grand jeu

Le calendrier parisien n’accorde aucun répit. Quelques jours après une double confrontation européenne intense face à Monaco, le PSG retrouve encore le club de la Principauté au Parc des Princes pour la 25e journée de Ligue 1. Dans un contexte où chaque point compte pour conserver la tête du championnat, le staff parisien semble prêt à miser sur ses cadres. Leader du championnat avec une avance de quatre points sur Lens (2e, 53 pts), le PSG (1er, 54 pts) entend profiter de cette rencontre pour consolider sa position avant d’aborder son huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Dans cette optique, Luis Enrique ne devrait pas procéder à une large rotation et privilégier une équipe proche de celle destinée à affronter Chelsea, mercredi prochain. Privé toujours de Fabian Ruiz, Joao Neves ou encore Quentin Ndjantou, Luis Enrique peut toutefois compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et Senny Mayulu dans le groupe. Et si les deux joueurs ne sont pas attendus pour être titulaires, le technicien espagnol ne manque pas de solution pour aligner un onze redoutable face aux hommes de Sébastien Pocognoli, ce soir.