Le Paris Saint-Germain défie l’AS Monaco, vendredi, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Un choc à enjeu colossal pour les Parisiens qui n’ont plus droit à l’erreur dans cette dernière ligne droite de la saison. C’est justement à cet effet que Luis Enrique a décidé de faire débuter tous ses hommes en forme du moment face aux Monégasques, ce soir.
La compo du PSG contre Monaco : Luis Enrique sort le grand jeu
Le PSG veut prendre le large en tête du classement
Le calendrier parisien n’accorde aucun répit. Quelques jours après une double confrontation européenne intense face à Monaco, le PSG retrouve encore le club de la Principauté au Parc des Princes pour la 25e journée de Ligue 1. Dans un contexte où chaque point compte pour conserver la tête du championnat, le staff parisien semble prêt à miser sur ses cadres. Leader du championnat avec une avance de quatre points sur Lens (2e, 53 pts), le PSG (1er, 54 pts) entend profiter de cette rencontre pour consolider sa position avant d’aborder son huitième de finale aller de Ligue des Champions.
Dans cette optique, Luis Enrique ne devrait pas procéder à une large rotation et privilégier une équipe proche de celle destinée à affronter Chelsea, mercredi prochain. Privé toujours de Fabian Ruiz, Joao Neves ou encore Quentin Ndjantou, Luis Enrique peut toutefois compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et Senny Mayulu dans le groupe. Et si les deux joueurs ne sont pas attendus pour être titulaires, le technicien espagnol ne manque pas de solution pour aligner un onze redoutable face aux hommes de Sébastien Pocognoli, ce soir.
Luis Enrique reconduit ses cadres en défense
Dans les buts, Matvey Safonov devrait enchainer, toujours au détriment de Lucas Chevalier. Face au gardien russe, Luis Enrique devrait privilégier la complémentarité entre Marquinhos et Willian Pacho pour former la charnière centrale. Achraf Hakimi, à droite, et Nuno Mendes, à gauche, devraient compléter le quatuor défensif du PSG.
Une attaque explosive pour Paris face à l’ASM
Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait reconduire le trio Kang-In Lee aux côtés de Vitinha et Warren Zaire-Emery. En attaque, Bradley Barcola, à l’aise dans un rôle de faux-neuf ces derniers jours, devrait s’affirmer à ce poste encore une fois. L’ancien Lyonnais devrait ensuite être entouré des ailiers Désiré Doué, à droite et Khvicha Kvaratskhelia, sur le côté gauche.
La compo attendue du PSG contre Monaco
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Zaire-Emery, Lee - Doué, Barcola, Kvaratskhelia.