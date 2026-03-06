Paris SG - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Quelques jours seulement après leurs confrontations en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco croisent à nouveau le fer. Cette fois, la scène change. Direction le championnat de France avec un match attendu au Parc des Princes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Paris veut protéger sa place de leader. Monaco, lui, rêve d’un gros coup.

Un PSG leader qui veut garder son avance

Installé en tête du championnat, le club parisien aborde cette rencontre avec une courte marge. Les joueurs de Luis Enrique possèdent quatre points d’avance sur le RC Lens, leur premier poursuivant.

La rencontre face à Monaco arrive toutefois dans un calendrier chargé. Les deux équipes sortent d’une double confrontation intense en barrages de Ligue des champions de l'UEFA. Paris a obtenu sa qualification grâce à un succès 3-2 au stade Louis-II lors du match aller, puis un nul spectaculaire 2-2 au Parc des Princes.

Avant de tourner définitivement son regard vers le choc européen face au Chelsea FC, le PSG souhaite engranger de la confiance. Une victoire permettrait aussi de conserver cet avantage de quatre points en tête du classement.

Monaco arrive avec de l’élan

Le club de la principauté ne vient pas à Paris sans ambition. L’équipe dirigée par Sébastien Pocognoli affiche une belle série en championnat.

Depuis la mi-janvier, Monaco reste invaincu en Ligue 1. Le bilan parle pour lui : quatre victoires et deux matchs nuls. Plus récemment encore, les Monégasques ont remporté leurs trois dernières rencontres de championnat.

Cette série relance leurs objectifs. Actuellement septième du classement, l’ASM ne pointe plus qu’à six points du top 4. Un résultat positif au Parc des Princes renforcerait sérieusement leurs chances de revenir dans la course à la prochaine Ligue des champions.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, doit encore gérer plusieurs situations délicates dans son groupe avant cette rencontre. Fabian Ruiz et le jeune Quentin Ndjantou sont d’ores et déjà forfaits. De leur côté, Ousmane Dembélé, João Neves et Senny Mayulu réintègrent progressivement l’effectif. Parmi eux, Neves semble être celui qui se rapproche le plus d’un retour à la compétition.

Dans le secteur offensif, Bradley Barcola confirme son importance au sein de l’attaque parisienne. Avec déjà neuf réalisations en Ligue 1 et une performance décisive récemment face au Havre, l’ailier français reste l’un des principaux atouts offensifs du club de la capitale. Kang-in Lee espère également obtenir une place dans le onze de départ.

Sur le plan défensif, Nuno Mendes et Marquinhos pourraient retrouver leur place après avoir été ménagés lors du dernier déplacement.

Dans ces conditions, Paris pourrait se présenter avec Matvey Safonov dans les buts. La défense serait composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery évoluerait aux côtés de Vitinha et Kang-in Lee. Enfin, le trio offensif serait constitué de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola.

Infos sur l'équipe de Monaco

Du côté de l’AS Monaco, l’entraîneur Sébastien Pocognoli doit encore faire face à plusieurs indisponibilités. Paul Pogba, Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Lukas Hradecky, Eric Dier, Kassoum Ouattara et Krépin Diatta restent absents ou insuffisamment remis physiquement pour participer à cette rencontre.

Malgré ces absences, certaines options offensives demeurent intéressantes. Maghnes Akliouche pourrait notamment évoluer en soutien de Folarin Balogun. L’attaquant international américain totalise déjà six buts en Ligue 1. Il s’est récemment illustré face au Angers SCO en ouvrant le score, avant que la recrue hivernale Simon Adingra ne scelle la victoire monégasque.

Dans cette configuration, Philipp Köhn devrait garder les cages de l’ASM. La défense pourrait être composée de Thilo Kehrer, Denis Zakaria et Wout Faes. Sur les côtés, Jordan Teze et Caio Henrique devraient occuper les couloirs, tandis que Lamine Camara et Aladji Bamba animeraient l’entrejeu. Enfin, l’attaque serait menée par Maghnes Akliouche et Simon Adingra, placés en soutien de Folarin Balogun.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

