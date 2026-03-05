PSG - Monaco : Luis Enrique confiant, "fatigué" de l'ASM et prêt pour Chelsea !

Enfin, cette conférence de presse a été l'occasion pour Luis Enrique de tresser des lauriers à Warren Zaïre-Emery. Toujours aussi indispensable dans l'entrejeu, le milieu de terrain incarne parfaitement l'ADN du club selon son entraîneur : "Il est vraiment ce que représente un titi [...] non seulement pour ce qu'il fait sur le terrain mais aussi comment il se comporte en dehors." Charmeur, le technicien espagnol a qualifié de "privilège" le fait de l'entraîner, allant jusqu'à plaisanter sur sa maturité en proposant de le mettre à sa place face aux journalistes. Une déclaration d'amour qui clôture une intervention sereine, avant que les joueurs ne soient invités à oublier la Coupe du monde pour rester "concentrés sur le club" et les trophées à venir.