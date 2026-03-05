Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre une semaine décisive. Avant de retrouver la Ligue des Champions et le choc des huitièmes de finale face à Chelsea, le club de la capitale accueille l'AS Monaco ce vendredi au Parc des Princes. Une répétition générale grandeur nature pour les hommes de Luis Enrique. Présent en conférence de presse à la veille de cette affiche de Ligue 1, le technicien espagnol a affiché une grande sérénité, balayant les doutes et annonçant la couleur pour ce mois charnière, conscient de l'importance d'engranger "les trois points" avant de basculer sur l'Europe.
PSG - Monaco : Luis Enrique confiant, "fatigué" de l'ASM et prêt pour Chelsea !
"Un cauchemar" pour les adversaires et aucune revanche contre Chelsea
Affronter Monaco semble d'ailleurs presque lasser l'Asturien, qui a ironisé sur ces affrontements à répétition. "C'est comme lorsque tu vois beaucoup tes amis, c'est bien de laisser un peu d'espace", a-t-il souri, tout en rappelant que le PSG reste "un cauchemar à jouer pour les adversaires". Ce duel face au club de la Principauté est perçu par le coach comme un véritable "match de Ligue des champions", une préparation idéale avant d'aller défier Chelsea quatre jours plus tard. Concernant les Blues, Luis Enrique a d'ailleurs tenu à évacuer toute notion de "revanche" après la finale perdue il y a six mois, préférant se concentrer sur son équipe : "On est prêt à jouer ce match."
Une condition physique "incroyable" et un duel haletant avec Lens
Interrogé sur de potentiels problèmes mentaux ou physiques au sein de son effectif après quelques sorties moins abouties, l'entraîneur parisien s'est montré catégorique. "Non, rien de ça, vous cherchez à trouver des problèmes tout le temps", a-t-il fermement répondu, assurant que son équipe est "dans une très bonne condition physique" et affiche des statistiques "incroyables" sans le ballon. Loin de s'inquiéter, Enrique se réjouit même de la forte concurrence en Ligue 1 cette saison. Il a salué la "saison incroyable" du RC Lens, estimant que cette lutte acharnée pour le titre est particulièrement "motivante" pour ses troupes.
Le retour précieux de Dembélé et la gestion de Barcola
Pour aborder ce calendrier démentiel, le Paris Saint-Germain va pouvoir compter sur des renforts de poids. Luis Enrique s'est dit ravi des retours de blessure d'Ousmane Dembélé et du jeune Senny Mayulu, espérant pouvoir s'appuyer sur eux dès ce vendredi selon leur état physique. En l'absence de Dembélé, Bradley Barcola a assumé de grandes responsabilités avec brio. Si le coach refuse de comparer le Barcola de 2026 au Dembélé de 2025, estimant que "chaque année est différente", il s'est dit très content de son ailier, tout en prévenant avec son exigence habituelle qu'il s'attend "à voir encore de meilleures choses" de sa part.
L'hommage appuyé à Warren Zaïre-Emery
Enfin, cette conférence de presse a été l'occasion pour Luis Enrique de tresser des lauriers à Warren Zaïre-Emery. Toujours aussi indispensable dans l'entrejeu, le milieu de terrain incarne parfaitement l'ADN du club selon son entraîneur : "Il est vraiment ce que représente un titi [...] non seulement pour ce qu'il fait sur le terrain mais aussi comment il se comporte en dehors." Charmeur, le technicien espagnol a qualifié de "privilège" le fait de l'entraîner, allant jusqu'à plaisanter sur sa maturité en proposant de le mettre à sa place face aux journalistes. Une déclaration d'amour qui clôture une intervention sereine, avant que les joueurs ne soient invités à oublier la Coupe du monde pour rester "concentrés sur le club" et les trophées à venir.