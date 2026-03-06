Avant le choc face à Monaco, un attaquant du PSG lève le voile sur son futur

Dans cette même interview, Ngonge décrit un joueur bien dans sa tête et pleinement intégré à son nouvel environnement. « À Naples, les derniers mois étaient difficiles. Là, je le sens épanoui », confie-t-il. Pour lui, l’international géorgien a rapidement trouvé sa place dans la capitale. Il évoque également un footballeur très travailleur, qui construit sa confiance jour après jour à travers le travail physique, les séances avec le kiné et la répétition des gestes techniques.