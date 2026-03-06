À l’approche du duel entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, une petite phrase passée presque inaperçue pourrait pourtant compter dans les mois à venir. Dans un club où chaque mercato s’accompagne de spéculations sur l’avenir des attaquants, une confidence livrée ces derniers jours a apporté un éclairage inattendu. Elle concerne l’un des joueurs offensifs du PSG, dont la situation méritait d'être éclaircie.
Avant le choc face à Monaco, un attaquant du PSG lève le voile sur son futur
Une révélation venue de son cercle proche
La révélation vient de Cyril Ngonge dans un entretien accordé à L'Équipe. L’ancien coéquipier napolitain de Khvicha Kvaratskhelia a raconté une discussion récente avec l’ailier géorgien. Interrogé sur ses intentions à long terme, ce dernier lui aurait répondu avec un sourire : « Je ne bouge pas ». Une phrase simple, mais qui ressemble à une véritable prise de position dans un club où l’avenir des stars alimente régulièrement les rumeurs.
Kvaratskhelia épanoui à Paris
Dans cette même interview, Ngonge décrit un joueur bien dans sa tête et pleinement intégré à son nouvel environnement. « À Naples, les derniers mois étaient difficiles. Là, je le sens épanoui », confie-t-il. Pour lui, l’international géorgien a rapidement trouvé sa place dans la capitale. Il évoque également un footballeur très travailleur, qui construit sa confiance jour après jour à travers le travail physique, les séances avec le kiné et la répétition des gestes techniques.
"Vous n'avez encore vu que 50%"
Ngonge insiste aussi sur la marge de progression du numéro parisien. Selon lui, le public n’a encore aperçu qu’une partie de son talent. « Il va vite, il défend, il a une frappe et des dribbles… s’il n’est pas complet, qui l’est ? » lance-t-il. L’ailier possède également, selon son ami, une frappe redoutable et une capacité à faire basculer un match. « Vous n’avez encore vu que 50 % de Khvitcha », promet-il même, convaincu que le meilleur reste à venir.
Une rare certitude dans l’attaque parisienne
Dans un secteur offensif où plusieurs noms circulent déjà pour le prochain mercato, cette déclaration tranche avec l’incertitude ambiante. Les situations de Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé alimentent régulièrement les spéculations sur d’éventuels départs. Au milieu de ces interrogations, le message attribué à Kvaratskhelia ressemble presque à une promesse de stabilité. Une position qui pourrait peser dans le projet parisien des prochaines saisons.