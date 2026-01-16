La compo du PSG contre Lille : Luis Enrique sort le grand jeu

Un douloureux retour à la réalité pour le PSG. Il y a quatre jours, le club de la capitale se faisait éliminer par son voisin, le Paris FC, de la Coupe de France et ce dès les 16es de finale (0-1). Une élimination surprenante, d’autant plus que le Paris Saint-Germain venait de remporter le Trophée des Champions, quatre jours plus tôt, face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1, ap.TAB). Mais, cela ne fait que confirmer la tendance d’un PSG moins souverain cette saison.

La preuve, le champion de France en titre (2e, 39 pts) est devancé par le RC Lens (1er, 40 pts) au classement et n’est pas si loin de l’OM (3e, 32 pts) et Lille (4e, 32e). C’est justement face au dernier club cité que Paris devra prendre ses distances et mettre la pression sur les Sang et Or, ce vendredi. Ce qui explique notamment pourquoi Luis Enrique a décidé d’aligner quasiment son onze-type face aux Dogues, ce soir.