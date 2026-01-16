Le Paris Saint-Germain reçoit le LOSC, ce vendredi, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un match à enjeu colossal pour les deux équipes, désireuses de défendre leurs positions au classement. Du côté du PSG, l'entraîneur, Luis Enrique, a pris les dispositions nécessaires avec une compo explosive pour défier les Dogues, ce soir.
La compo du PSG contre Lille : Luis Enrique sort le grand jeu
- AFP
Le PSG à l’assaut de Lille et des Sang et Or
Un douloureux retour à la réalité pour le PSG. Il y a quatre jours, le club de la capitale se faisait éliminer par son voisin, le Paris FC, de la Coupe de France et ce dès les 16es de finale (0-1). Une élimination surprenante, d’autant plus que le Paris Saint-Germain venait de remporter le Trophée des Champions, quatre jours plus tôt, face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1, ap.TAB). Mais, cela ne fait que confirmer la tendance d’un PSG moins souverain cette saison.
La preuve, le champion de France en titre (2e, 39 pts) est devancé par le RC Lens (1er, 40 pts) au classement et n’est pas si loin de l’OM (3e, 32 pts) et Lille (4e, 32e). C’est justement face au dernier club cité que Paris devra prendre ses distances et mettre la pression sur les Sang et Or, ce vendredi. Ce qui explique notamment pourquoi Luis Enrique a décidé d’aligner quasiment son onze-type face aux Dogues, ce soir.
- AFP
Luis Enrique s’appuie sur ses cadres en défense
Avec Lucas Chevalier dans les buts, le technicien espagnol devrait miser sur la paire Marquinhos - Willian Pacho pour former la charnière centrale de la défense. À leurs côtés, Luis Enrique devrait reconduire Warren Zaire-Emery à droite et compter sur l’appui de Nuno Mendes sur le flanc opposé.
- AFP
Une attaque infernale pour le PSG face aux Dogues
Plus haut, Désiré Doué devrait profiter de l’absence de Joao Neves pour intégrer le milieu de terrain aux côtés de Vitinha. L’entrejeu parisien devrait être complété par Senny Mayulu. En attaque, Luis Enrique devrait faire fort avec la présence d’Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque. Le Ballon d’Or 2025 devrait être entouré des ailiers Khvicha Kvaratskhelia à droite et Bradley Barcola à gauche.
La compo attendue du PSG contre Lille
Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Doué, Vitinha, Mayulu - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.