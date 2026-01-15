Une défaite en Coupe, une 2e place en Ligue 1, et le spectre d'un départ : Luis Enrique à la croisée des chemins

Jurgen Klopp l'a souligné récemment : « Le marché des entraîneurs est en train d'être rebattu ». Avec les licenciements d'Enzo Maresca et Ruben Amorim, et les doutes autour de Pep Guardiola et Arne Slot, la Premier League est en chasse. Et quelle meilleure cible que l'homme qui a enfin offert la Ligue des champions au PSG ?

Luis Enrique a transformé Paris. Sa victoire écrasante contre l'Inter en finale l'an dernier, avec une équipe de 25 ans de moyenne d'âge, semblait marquer le début d'une ère. Mais six mois plus tard, la machine s'enraye. Une deuxième place inhabituelle en Ligue 1 derrière Lens et une élimination humiliante en Coupe de France contre le rival du Paris FC (0-1) ont suffi à réveiller les spéculations. L'Espagnol, qui n'a jamais passé plus de trois ans dans un même club, arrive à une intersection critique de son mandat.