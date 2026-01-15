PSG - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un duel de bêtes blessées qui attend le Parc des Princes ce vendredi soir (21h00). Le Paris Saint-Germain, dauphin frustré, reçoit le LOSC, quatrième ambitieux, dans un choc de la 18e journée aux allures de thérapie de groupe. Les deux formations sortent d'une semaine cauchemardesque, marquées par des éliminations prématurées en Coupe de France (contre le Paris FC et Lyon). Pour le PSG, battu à domicile par son voisin, la défaite a laissé des traces. Au-delà de l'élimination, c'est l'avenir de Luis Enrique qui agite les coulisses. Des rumeurs insistantes évoquent un départ de l'Espagnol en fin de saison, créant un climat d'instabilité autour d'un groupe qui doit impérativement réagir pour reprendre, au moins provisoirement, la tête de la Ligue 1.

Lille, le spectre de 2021

En face, le LOSC arrive avec ses propres démons mais aussi des motifs d'espoir. Battus deux fois de suite en 2026, les Dogues de Bruno Genesio veulent éviter la passe de trois. Ils savent que le Parc n'est plus une forteresse imprenable et se souviennent qu'en 2021, dernière année où Paris n'était pas leader en janvier, c'est eux qui avaient fini champions. Portés par une attaque diversifiée (six joueurs impliqués sur au moins 5 buts, un record en L1), les Lillois comptent sur leur solidité à l'extérieur (deux victoires de suite) pour exploiter la fébrilité parisienne. Nabil Bentaleb, qui fêtera sa 100e en Ligue 1, sera précieux au milieu pour casser les lignes face à Vitinha et Ruiz.

L'arbitrage sous haute surveillance

Ce sommet se jouera également sous haute tension arbitrale. Après un week-end marqué par des polémiques à répétition et la colère froide d'Olivier Létang à la mi-temps de Lille-Rennes, le corps arbitral sera scruté à la loupe. Les deux camps se sentent lésés et la moindre décision litigieuse pourrait mettre le feu aux poudres. Dans ce contexte électrique, la capacité des joueurs à garder leurs nerfs sera aussi importante que la tactique.

Un test de caractère pour Paris

Pour le PSG, ce match est un véritable test de caractère. Jamais muet deux fois de suite à domicile sous l'ère Enrique, le club de la capitale doit retrouver son efficacité offensive, symbolisée par un Nuno Mendes ultra-offensif (meilleur défenseur de L1 aux tirs et implications de buts). Une victoire rassurerait tout le monde et remettrait l'église au centre du village. Une nouvelle contre-performance, en revanche, validerait la thèse d'un passage à vide et relancerait les bruits d'une séparation avec Luis Enrique. Paris joue gros, très gros.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Lille

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille OSC sera à suivre ce vendredi 16 janvier à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Lille

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

La rencontre entre le Paris SG et le LOSC se tient ce vendredi 16 janvier à partir de 21h00, heure française, au Stade Parc des Princes de Paris.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Côté Paris Saint-Germain, Luis Enrique devra composer avec plusieurs absences notables face à Lille, vendredi soir au Parc des Princes. João Neves est d’ores et déjà forfait en raison d’une gêne musculaire et poursuit un travail individualisé. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins, tandis que Kang-In Lee et Matveï Safonov suivent un programme adapté, le gardien russe s’entraînant toujours avec une protection à l’avant-bras. Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye restent indisponibles, tous deux engagés à la CAN.

La bonne nouvelle concerne Lucas Hernandez, de retour à l’entraînement après un syndrome viral, et potentiellement réintégrable dans le groupe. Battu par le Paris FC en Coupe de France, le PSG cherchera une réaction immédiate en Ligue 1, où il reste solide à domicile, avec quatre victoires consécutives au Parc et une occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat.

Infos sur l'équipe de Lille

Côté Lille OSC, Bruno Génésio devra gérer un effectif sensiblement amoindri pour le déplacement au Parc des Princes. Ethan Mbappé Lottin est touché et devrait manquer la rencontre, tandis qu’Ousmane Touré reste indisponible après une rupture des ligaments croisés. Marc-Aurèle Caillard demeure incertain en raison d’un problème au coude. À cela s’ajoutent les suspensions de Romain Perraud et d’Alexsandro, absents pour ce choc, alors que Nathan Ngoy fait son retour après avoir purgé sa suspension.

Autre point de vigilance : Benjamin André. Le capitaine lillois a dû quitter ses partenaires face à Lyon en Coupe de France après un choc à l’épaule et reste incertain pour vendredi. Sa présence dans l’entrejeu est cruciale, tant par son volume de jeu que par son leadership, et son éventuel forfait pèserait lourd face à un PSG solide à domicile.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

