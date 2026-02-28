Le Paris Saint-Germain affronte Le Havre AC, ce samedi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Une nouvelle opportunité pour le club de la capitale de prendre son envol en tête du championnat. Un enjeu important certes, mais qui n’empêche pas Luis Enrique de faire largement tourner son effectif face aux Normands, ce soir.
La compo du PSG contre Le Havre : Luis Enrique change tout
Luis Enrique innove en défense
La 24e journée de Ligue 1 a débuté avec le nul du RC Lens (2e, 53 pts) sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1), offrant au PSG (1er, 54 pts) une occasion de creuser l’écart en tête. En déplacement au Havre AC (21h05), le champion en titre doit enchaîner, quelques jours après avoir sécurisé sa qualification européenne contre l’AS Monaco (2-2). Malgré cette avancée continentale, des interrogations persistent sur la qualité du jeu affiché.
Face à l’accumulation des rencontres, Luis Enrique devrait procéder à une rotation massive au Stade Océane, ce samedi. Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place, laissant encore Lucas Chevalier sur le banc. Devant lui, une défense remaniée est attendue. Warren Zaire-Emery devrait glisser sur le côté droit pour ménager Achraf Hakimi, tandis qu’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez compléteraient l’arrière-garde.
Un milieu inédit, une attaque renouvelée
Au milieu, la gestion physique reste centrale. Si Vitinha va débuter et même porter le brassard, João Neves et Fabian Ruiz sont absents, ce dernier étant toujours diminué physiquement pour au moins deux semaines supplémentaires. À ses côtés, le jeune Dro Fernandez, titularisé pour la première fois le week-end dernier, devrait enchaîner, accompagné de Kang-In Lee pour dynamiser l’entrejeu.
En attaque, la tendance mènerait vers un trio renouvelé. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola occuperaient les ailes afin d’apporter vitesse et percussion, en soutien de Gonçalo Ramos, déjà titulaire contre Metz (3-0).
La compo attendue du PSG contre Le Havre
Safonov - Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Vitinha, Dro, Lee - Mbaye, Ramos, Barcola.