Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
Bour Han Amoussa

La compo du PSG contre Le Havre : Luis Enrique change tout

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait de nombreux ajustements dans son onze contre Le Havre, samedi.

Le Paris Saint-Germain affronte Le Havre AC, ce samedi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Une nouvelle opportunité pour le club de la capitale de prendre son envol en tête du championnat. Un enjeu important certes, mais qui n’empêche pas Luis Enrique de faire largement tourner son effectif face aux Normands, ce soir. 

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    Luis Enrique innove en défense

    La 24e journée de Ligue 1 a débuté avec le nul du RC Lens (2e, 53 pts) sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1), offrant au PSG (1er, 54 pts) une occasion de creuser l’écart en tête. En déplacement au Havre AC (21h05), le champion en titre doit enchaîner, quelques jours après avoir sécurisé sa qualification européenne contre l’AS Monaco (2-2). Malgré cette avancée continentale, des interrogations persistent sur la qualité du jeu affiché.

    Face à l’accumulation des rencontres, Luis Enrique devrait procéder à une rotation massive au Stade Océane, ce samedi. Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place, laissant encore Lucas Chevalier sur le banc. Devant lui, une défense remaniée est attendue. Warren Zaire-Emery devrait glisser sur le côté droit pour ménager Achraf Hakimi, tandis qu’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez compléteraient l’arrière-garde.

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-METZAFP

    Un milieu inédit, une attaque renouvelée

    Au milieu, la gestion physique reste centrale. Si Vitinha va débuter et même porter le brassard, João Neves et Fabian Ruiz sont absents, ce dernier étant toujours diminué physiquement pour au moins deux semaines supplémentaires. À ses côtés, le jeune Dro Fernandez, titularisé pour la première fois le week-end dernier, devrait enchaîner, accompagné de Kang-In Lee pour dynamiser l’entrejeu. 

    En attaque, la tendance mènerait vers un trio renouvelé. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola occuperaient les ailes afin d’apporter vitesse et percussion, en soutien de Gonçalo Ramos, déjà titulaire contre Metz (3-0).

  • La compo attendue du PSG contre Le Havre

    Safonov - Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Vitinha, Dro, Lee - Mbaye, Ramos, Barcola.

Ligue 1
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0