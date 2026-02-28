La compo du PSG contre Le Havre : Luis Enrique change tout

La 24e journée de Ligue 1 a débuté avec le nul du RC Lens (2e, 53 pts) sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1), offrant au PSG (1er, 54 pts) une occasion de creuser l’écart en tête. En déplacement au Havre AC (21h05), le champion en titre doit enchaîner, quelques jours après avoir sécurisé sa qualification européenne contre l’AS Monaco (2-2). Malgré cette avancée continentale, des interrogations persistent sur la qualité du jeu affiché.

Face à l’accumulation des rencontres, Luis Enrique devrait procéder à une rotation massive au Stade Océane, ce samedi. Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place, laissant encore Lucas Chevalier sur le banc. Devant lui, une défense remaniée est attendue. Warren Zaire-Emery devrait glisser sur le côté droit pour ménager Achraf Hakimi, tandis qu’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez compléteraient l’arrière-garde.