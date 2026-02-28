Le Havre - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La fin de saison s’annonce imminente en Ligue 1. Le championnat français en est à sa 24e journée ce weekend. Un nouvel épisode déterminant pour le décompte final des différentes équipes. C’est le cas notamment du Paris Saint-Germain qui doit conforter sa place de leader face au Havre, ce samedi.

Paris veut conforter sa première place

Le week-end dernier, le PSG (1er, 54 pts) a repris les commandes du championnat en dominant la lanterne rouge FC Metz (3-0). Un succès net qui, combiné au faux pas de RC Lens (2e, 52 pts), permet aux Parisiens de compter désormais deux longueurs d’avance avant le coup d’envoi de la 24e journée. Battu à Rennes (3-1) quinze jours plus tôt, le club de la capitale a rapidement corrigé le tir et affiche une dynamique solide avec six victoires lors de ses sept dernières sorties en Ligue 1 depuis janvier.

Portés par cette série, les hommes de Luis Enrique abordaient également un rendez-vous continental décisif. Après leur succès 3-2 à l’aller face à l’AS Monaco, ils devaient sécuriser leur avantage lors du barrage retour de Ligue des champions. Mission accomplie mercredi, même si la prestation n’a pas totalement convaincu. Accrochés (2-2) et rejoints en fin de rencontre, les Parisiens ont néanmoins validé leur qualification pour les huitièmes de finales où ils défieront les Blues de Chelsea les 11 et 17 mars prochain. Mais avant, le PSG compte bien conforter sa place de leader en Ligue 1 en s’offrant le scalp du Havre, ce samedi.

Le Havre prêt à jouer un sale tour au PSG

Dans le bas du tableau, Le Havre AC (13e, 26 pts) poursuit sa lutte pour le maintien avec détermination. Grâce à des succès consécutifs contre RC Strasbourg (2-1) et Toulouse FC (2-1), le club normand a pris une bouffée d’air frais, comptant désormais neuf points d’avance sur la place de barragiste virtuelle. Une marge précieuse à ce stade de la saison.

Toutefois, les Havrais ont manqué l’occasion de creuser davantage l’écart dimanche dernier en s’inclinant sur la pelouse du FC Nantes (2-0), un concurrent direct. Reste que leur solidité au Stade Océane nourrit l’espoir : invaincus à domicile depuis cinq rencontres (trois victoires, deux nuls), ils disposent d’arguments pour bousculer le champion de France en titre. Le défi s’annonce relevé, mais la dynamique à domicile pourrait offrir au HAC une opportunité de faire vaciller le leader.

Sur quelle chaine suivre le match Le Havre - Paris Saint-Germain

La rencontre entre Le Havre AC et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 28 février 2026 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Le Havre - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Oceane

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Havre

Le Havre abordera son duel face au champion en titre avec un effectif amoindri. Suspendu, le capitaine Arouna Sanganté manquera encore à l’appel pour achever sa sanction, un coup dur pour l’assise défensive normande. Autres absents notables : Loïc Nego sur le flanc droit et Abdoulaye Touré dans l’entrejeu, deux éléments régulièrement alignés cette saison. Écarté des terrains lors des trois dernières journées, Seko - capable de dépanner en défense centrale comme au milieu - reste incertain malgré une reprise récente de l’entraînement collectif.

Dans ce contexte, Timothée Pembélé, formé au Paris Saint-Germain, pourrait connaître une nouvelle titularisation. Déjà aligné à Nantes, il apparaît comme l’option la plus crédible pour compenser l’absence de Sanganté. Offensivement, les espoirs reposeront notamment sur Soumaré, auteur de six réalisations en Ligue 1, ainsi que sur les recrues hivernales Gourna-Douath et Sofiane Boufal, ce dernier affichant déjà deux passes décisives en championnat. Face à l’armada parisienne, Le Havre aura besoin de toutes ses forces vives pour espérer rivaliser.

Infos sur l'équipe du PSG

Du côté de Paris, plusieurs absences sont également à signaler. Les jeunes éléments Quentin Ndjantou (un but en dix apparitions) et Senny Mayulu (trois buts, quatre passes décisives) sont indisponibles, tout comme les titulaires habituels Fabian Ruiz et João Neves au milieu. En attaque, Ousmane Dembélé, déjà auteur de huit buts en Ligue 1 dont six inscrits depuis janvier, manque, lui aussi, à l’appel.

Après le barrage européen disputé en semaine, Luis Enrique devrait procéder à une rotation, comme il l’avait fait face à Metz. Cette gestion d’effectif pourrait ouvrir des perspectives à Gonçalo Ramos (cinq buts en championnat), Kang-in Lee (deux buts et deux passes) et au défenseur Illia Zabarnyi, susceptibles de bénéficier d’un temps de jeu accru.

