La compo du PSG contre l’OM : Le onze ultra-offensif de Luis Enrique

Pour ce choc contre l’OM, Luis Enrique est privé de plusieurs joueurs dont, Achraf Hakimi (suspendu), Fabian Ruiz (blessé) et Quentin Ndjantou (blessé). Pas de quoi s’alarmer pour le technicien espagnol qui devrait décaler à nouveau Warren Zaire-Emery au poste d’arrière droit pour suppléer Hakimi.

L’international français devrait former le quatuor défensif aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans les buts, Luis Enrique devrait reconduire Matvey Safonov aux dépens de Lucas Chevalier.