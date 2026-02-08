Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille, ce dimanche, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Un choc à enjeu colossal pour les deux équipes qui doivent conforter leurs places respectives au classement. Et pour mettre toutes les chances de son côté dans ce Classique, Luis Enrique a décidé de sortir le grand jeu dans son onze face aux Phocéens, ce soir.
La compo du PSG contre l’OM : Le onze ultra-offensif de Luis Enrique
- AFP
Un nouveau Classique pour départager Paris et Marseille
1-1, c’est le bilan des résultats entre le PSG et l’OM, cette saison. Défait lors de la manche aller en Ligue 1 (1-0), le club de la capitale a pris sa revanche lors du Trophée des Champions, il y a un mois (2-2, 4-1, ap.tab). Cette fois-ci, les enjeux sont tout aussi grandioses pour ce troisième Classique de la saison. 2e derrière le RC Lens (49 pts), le Paris Saint-Germain (48 pts) compte récupérer son fauteuil à la faveur d’une victoire contre l’Olympique de Marseille (4e, 39 pts).
Le club olympien, quant à lui, compte récupérer sa troisième place chipée par l’OL (3e, 42 pts) suite à son succès contre Nantes (16e, 14 pts), samedi soir (0-1). Coté parisien, Luis Enrique a mis tous les ingrédients pour venir à bout de l’OM et cela commence par une compo redoutable face aux poulains de Roberto De Zerbi.
- AFP
Luis Enrique innove en défense
Pour ce choc contre l’OM, Luis Enrique est privé de plusieurs joueurs dont, Achraf Hakimi (suspendu), Fabian Ruiz (blessé) et Quentin Ndjantou (blessé). Pas de quoi s’alarmer pour le technicien espagnol qui devrait décaler à nouveau Warren Zaire-Emery au poste d’arrière droit pour suppléer Hakimi.
L’international français devrait former le quatuor défensif aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans les buts, Luis Enrique devrait reconduire Matvey Safonov aux dépens de Lucas Chevalier.
- AFP
Les choix forts de Luis Enrique en attaque
Un cran plus haut, Désiré Doué devrait intégrer le milieu de terrain en absence de Fabian Ruiz. L’ancien rennais devrait dynamiter le jeu parisien aux côtés des Portugais Vitinha et Joao Neves. En attaque, Luis Enrique devrait compter sur Ousmane Dembélé pour occuper la pointe. Le Ballon d’Or 2025 serait alors entouré des ailiers Kang-In Lee à droite et Bradley Barcola à gauche.
La compo attendue du PSG contre l’OM
Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Doué - Lee, Dembélé, Barcola.