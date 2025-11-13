La compo des Bleus contre l’Ukraine a fuité, le PSG en colère contre Deschamps

Depuis un an et demi, Bradley Barcola vit à cent à l’heure. L’attaquant de 23 ans a disputé pas moins de 89 matchs en 15 mois, toutes compétitions confondues, avec le PSG et l’équipe de France. Ce rythme effréné l’a propulsé parmi les cadres des deux équipes, mais il a aussi laissé des traces.

Ces dernières semaines, l’ancien Lyonnais souffre d’une importante fatigue musculaire. Son entourage le reconnaît : le joueur n’est pas à 100 %. Pourtant, Didier Deschamps semble décidé à lui faire confiance pour ce rendez-vous crucial, aux côtés de Rayan Cherki, Kylian Mbappé et Michael Olise. Un quatuor offensif séduisant sur le papier, mais qui interroge les supporters parisiens, de plus en plus inquiets de la gestion de leur pépite.