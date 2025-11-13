La tension monte à quelques heures du choc entre la France et l’Ukraine. Une composition d’équipe présumée des Bleus a fuité, révélant la présence surprise de Bradley Barcola dans le onze de départ. Une nouvelle qui enflamme les supporters du PSG, furieux de voir leur jeune ailier sollicité malgré une récente fatigue musculaire.
La compo des Bleus contre l’Ukraine a fuité, le PSG en colère contre Deschamps
Barcola titularisé, la fuite qui enflamme le PSG
Ce jeudi soir, au Parc des Princes, l’équipe de France reçoit l’Ukraine pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Une victoire qualifierait les Bleus avant l’heure. Mais à quelques heures de cette rencontre décisive, une fuite sur la composition de Didier Deschamps a provoqué une véritable onde de choc, en particulier du côté du Paris Saint-Germain.
Bradley Barcola, laissé au repos lors de la victoire du PSG face à l’Olympique Lyonnais (2-3) le week-end dernier, devrait finalement être aligné d’entrée contre l’Ukraine. Une décision difficile à avaler pour le club parisien, qui surveille de près l’état physique de son joueur.
Un rythme infernal qui inquiète Paris
Depuis un an et demi, Bradley Barcola vit à cent à l’heure. L’attaquant de 23 ans a disputé pas moins de 89 matchs en 15 mois, toutes compétitions confondues, avec le PSG et l’équipe de France. Ce rythme effréné l’a propulsé parmi les cadres des deux équipes, mais il a aussi laissé des traces.
Ces dernières semaines, l’ancien Lyonnais souffre d’une importante fatigue musculaire. Son entourage le reconnaît : le joueur n’est pas à 100 %. Pourtant, Didier Deschamps semble décidé à lui faire confiance pour ce rendez-vous crucial, aux côtés de Rayan Cherki, Kylian Mbappé et Michael Olise. Un quatuor offensif séduisant sur le papier, mais qui interroge les supporters parisiens, de plus en plus inquiets de la gestion de leur pépite.
Les supporters s’emportent sur X
Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. De nombreux fans du PSG estiment que la décision du sélectionneur met inutilement en danger la santé du joueur. « On met Barcola au repos parce qu'il est cramé et 3 jours après il est titulaire en équipe de France… », déplore un internaute. D’autres s’indignent : « Faire jouer Barcola et Koundé alors qu’ils sont tous les deux fatigués… », ou encore « Barcola revient de blessure, je vois pas pourquoi le mettre. C’est prendre des risques inutiles ».
Les commentaires fusent : « Barcola titulaire, non mais DD n’en a vraiment plus rien à foutre », ou encore « Barcola devrait être laissé au repos ». Sur X, les messages se multiplient, tous pointant du doigt la gestion du staff des Bleus et les risques pris avec un joueur essentiel au PSG.
Des précédents qui attisent la méfiance
La défiance des supporters parisiens ne date pas d’hier. Le souvenir des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, survenues lors du rassemblement de septembre en équipe de France face à… l’Ukraine, reste vif. Ces deux épisodes ont laissé des traces, renforçant la méfiance du club et de ses fans envers le staff tricolore.
Didier Deschamps, lui, ne semble pas vouloir céder à la pression. En conférence de presse, le sélectionneur a assuré que son joueur était prêt : selon lui, Barcola « va bien ». Une déclaration qui ne calme pas les tensions, surtout à quelques heures d’un match aussi déterminant pour la qualification au Mondial.
Entre enjeu sportif et prudence médicale
Deschamps n’a jamais caché qu’il alignerait ses meilleurs éléments pour ce match capital. Quitte à prendre le risque d’une nouvelle polémique si la santé du joueur venait à se dégrader. En cas de blessure, le sélectionneur des Bleus s’exposerait à de nouvelles critiques venues du club parisien, déjà agacé par cette fuite et par la situation.
Ce jeudi soir, tous les regards seront tournés vers Barcola, attendu comme un élément clé du dispositif offensif. Espérons que la soirée ne tourne pas à la controverse médicale.
La compo attendue des Bleus contre l’Ukraine :
Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé