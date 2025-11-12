France-Ukraine : les confidences fortes de Deschamps avant un match chargé d’émotion

Didier Deschamps n’a pas cherché à minimiser l’enjeu de ce match. Pour lui, tout reste à faire, même si le parcours des Bleus jusqu’ici a pavé la voie vers la qualification.

« Tous les matchs servent (à construire), après y en a qui marquent pour différentes raisons. On a conscience de l'importance du match de demain car il peut nous assurer la qualification. Mais c'est les quatre d'avant qui nous permettent d'en arriver là », a lancé l’ancien coach de l’OM.

S’il reste prudent, le technicien tricolore veut boucler la mission dès ce jeudi : « Faisons en sorte d'atteindre notre objectif dès demain ».

Des propos qui traduisent sa volonté de ne rien laisser au hasard, malgré les nombreuses absences qui empêchent de retrouver la pleine cohésion du groupe.