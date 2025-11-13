L’équipe de France est à un pas de la qualification pour la Coupe du monde 2026. Ce jeudi 13 novembre, les hommes de Didier Deschamps affrontent l’Ukraine lors de la cinquième journée des éliminatoires. Portés par leur capitaine Kylian Mbappé, les Bleus peuvent valider leur ticket pour le grand tournoi organisé en Amérique du Nord, à condition de s’imposer à Paris. L’enjeu est clair : un succès, et la route du Mondial s’ouvre définitivement. Découvrez les trois scénarios possibles.
France - Ukraine : les Bleus qualifiés pour le Mondial 2026 dès ce jeudi si…
- AFP
Un match au poids symbolique fort
Ce rendez-vous face à l’Ukraine ne se limite pas à un simple enjeu sportif. La date du 13 novembre 2025 marque le dixième anniversaire des attentats survenus en France. Un contexte chargé d’émotion, que Didier Deschamps n’a pas manqué d’évoquer à la veille de la rencontre. Le sélectionneur tricolore a rappelé que, malgré tout, son groupe devait « terminer le travail et valider sa qualification pour la Coupe du monde ».
Les Bleus aborderont donc cette soirée avec un double objectif : l’emporter pour s’offrir un billet direct vers les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais aussi offrir une prestation digne d’une équipe qui incarne la résilience du pays.
- Getty Images Sport
Une victoire pour sceller la qualification
En tête du groupe D avec 10 points glanés en quatre matchs, la France détient la meilleure position possible avant cette cinquième journée. Le calcul est simple : battre l’Ukraine, et les Bleus décrochent automatiquement la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour le Mondial 2026.
Une équation limpide, mais pas pour autant gagnée d’avance. Le danger viendra d’un adversaire ukrainien solide, emmené par Serhiy Rebrov, qui occupe la deuxième place du groupe avec 7 points. Les Ukrainiens n’ont qu’une option pour continuer à rêver : s’imposer à Paris. Une défaite les condamnerait aux barrages, ultime chance pour rejoindre le tournoi estival.
- Getty Images Sport
Les scénarios possibles pour les Bleus
Si la France s’impose face à l’Ukraine, la qualification sera immédiate et sans contestation possible. Mais plusieurs configurations peuvent aussi offrir aux Tricolores leur billet pour le Mondial, selon les résultats à venir.
Voici les trois scénarios envisagés :
- La France bat l’Ukraine → qualification directe pour la Coupe du monde 2026.
- La France fait match nul contre l’Ukraine, puis ne perd pas contre l’Azerbaïdjan dimanche → qualification assurée.
- La France perd contre l’Ukraine, mais bat l’Azerbaïdjan avec une meilleure différence de buts → qualification obtenue également.
Dans tous les cas, les Bleus contrôlent encore totalement leur destin. Même un faux pas ne les condamnerait pas. Grâce à leur parcours en Ligue des Nations, ils disposent d’un filet de sécurité : une place garantie pour les barrages en cas de scénario défavorable.
- AFP
L’Azerbaïdjan en plan B
Si la France devait rater l’occasion de conclure ce jeudi, elle bénéficierait d’une seconde chance trois jours plus tard. Le déplacement à Bakou, dimanche à 18h, pourrait alors devenir décisif. Face à un adversaire largement abordable sur le papier, les partenaires de Kylian Mbappé n’auraient qu’à l’emporter pour sécuriser la première place, sans se soucier du résultat d’Ukraine-Islande.
Mais Deschamps et son staff préfèrent éviter toute complication. La mission est claire : gagner dès ce jeudi pour tourner définitivement la page des éliminatoires et se concentrer sur la préparation du Mondial.
- AFP
Le classement du groupe D avant la 5e journée :
1. France : 10 points (+6)
2. Ukraine : 7 points (+1)
3. Islande : 4 points (+2)
4. Azerbaïdjan : 1 point (-9)