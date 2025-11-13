France - Ukraine : les Bleus qualifiés pour le Mondial 2026 dès ce jeudi si…

Ce rendez-vous face à l’Ukraine ne se limite pas à un simple enjeu sportif. La date du 13 novembre 2025 marque le dixième anniversaire des attentats survenus en France. Un contexte chargé d’émotion, que Didier Deschamps n’a pas manqué d’évoquer à la veille de la rencontre. Le sélectionneur tricolore a rappelé que, malgré tout, son groupe devait « terminer le travail et valider sa qualification pour la Coupe du monde ».

Les Bleus aborderont donc cette soirée avec un double objectif : l’emporter pour s’offrir un billet direct vers les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais aussi offrir une prestation digne d’une équipe qui incarne la résilience du pays.