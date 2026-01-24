L’Olympique de Marseille défie le RC Lens, ce samedi, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Un choc ultra-décisif pour les Phocéens qui pourraient réduire leur retard vis-à-vis de leurs adversaires du jour en cas de victoire. À cet effet, Roberto De Zerbi a donc décidé de surprendre avec un onze inédit face aux Sang et Or, ce soir.
La compo de l'OM contre Lens : Le onze inédit de De Zerbi
OM - Lens, le choc des titans
L’OM souffle le chaud et le froid cette saison. Le club marseillais n’a remporté que deux de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Des résultats très loin des 10 succès consécutifs du RC Lens et qui éloignent Marseille (3e, 35 pts) des deux premières places occupées par le PSG (1er, 45 pts) et les Lensois (2e, 43 pts).
Si les hommes de Pierre Sage comptent récupérer le fauteuil de leader, une victoire permettrait à l’OM de se rapprocher du peloton de tête et de conforter également sa place sur le podium. Des enjeux qui n’ont, pourtant, pas empêché Roberto De Zerbi d’aligner une compo expérimentale face à Lens, ce soir.
Roberto De Zerbi innove en défense
De retour de la CAN 2025 perdue en finale avec le Maroc, Nayef Aguerd devrait retrouver sa place dans une défense à trois. Roberto De Zerbi devrait associer le Marocain à Leonardo Balerdi et à Facundo Medina devant les buts de Geronimo Rulli. Plus haut, Timothy Weah et Igor Paixao devraient assurer les rôles de pistons sur les deux côtés.
De Zerbi change tout en attaque
Dans l’entrejeu, Roberto De Zerbi devrait lancer la nouvelle recrue Quentin Timber aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg devant la défense. Le technicien italien devrait miser sur l’autre renfort, Ethan Nwaneri, pour prendre l’aile droite de l’attaque en lieu et place de Mason Greenwood. Hamed Junior Traoré devrait enchaîner à gauche, à l’instar d’Amine Gouiri qui serait encore préféré à Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.
La compo attendue de l’OM contre Lens
Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Paixão - Nwaneri, Gouiri, Traoré.