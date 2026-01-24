La compo de l’OM contre Lens : Le onze inédit de De Zerbi

L’OM souffle le chaud et le froid cette saison. Le club marseillais n’a remporté que deux de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Des résultats très loin des 10 succès consécutifs du RC Lens et qui éloignent Marseille (3e, 35 pts) des deux premières places occupées par le PSG (1er, 45 pts) et les Lensois (2e, 43 pts).

Si les hommes de Pierre Sage comptent récupérer le fauteuil de leader, une victoire permettrait à l’OM de se rapprocher du peloton de tête et de conforter également sa place sur le podium. Des enjeux qui n’ont, pourtant, pas empêché Roberto De Zerbi d’aligner une compo expérimentale face à Lens, ce soir.