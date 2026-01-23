L’Olympique de Marseille défie le RC Lens, samedi, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion pour le technicien italien de donner sa position sur les critiques visant son équipe cette saison.
OM, la nouvelle réponse explosive de De Zerbi aux critiques
Des résultats mitigés à Marseille cette saison
À l’heure d’aborder le choc face à Lens lors de la 19e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse avec un message clair. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, au cœur des débats depuis plusieurs jours, a tenu à répondre frontalement aux critiques visant le style de jeu de son équipe. Après la désillusion du Trophée des Champions perdu face au PSG, l’OM version Roberto De Zerbi avait pourtant suscité l’adhésion par la qualité de ses intentions et sa maîtrise collective. Une prestation saluée jusque par Luis Enrique, vainqueur ce soir-là, qui avait reconnu la supériorité marseillaise dans le jeu.
Cette impression positive s’était confirmée dans les jours suivants. Sous la direction de Roberto De Zerbi, Marseille avait déroulé en Coupe de France face à Bayeux (9-0), avant de frapper un grand coup en Ligue 1 sur la pelouse d’Angers (5-2). Mais la lourde défaite concédée face à Liverpool (0-3) en Ligue des Champions est venue interrompre cet élan. Dans la foulée, le projet de jeu de Roberto De Zerbi, et notamment un supposé manque de verticalité, s’est retrouvé au centre des critiques.
Roberto De Zerbi assume à nouveau son style de jeu
Interrogé sur ces reproches, Roberto De Zerbi a choisi de s’appuyer sur les faits. Le technicien italien n’a pas esquivé le débat et a livré une réponse détaillée, assumant pleinement sa philosophie. « (…) Sur le jeu, chacun peut dire ce qu’il pense, après il y a les faits. Les faits, c’est qu’on est la meilleure attaque (de Ligue 1 avec 41 buts, ndlr). En janvier, on m’a envoyé la statistique qu’on était la troisième équipe d’Europe pour le nombre de buts marqués. Si les buts c’est grâce aux joueurs, quand on joue mal, on devrait aussi dire que c’est aussi la responsabilité des joueurs. Sur les faits, on est la meilleure équipe de France en termes de buts et la troisième en Europe selon ce qu’on m’a dit. (…) Il faut se mettre d’accord, on m’a toujours dit que de me concentrer sur les faits. On est la meilleure équipe de France en termes de buts et la troisième en Europe ».
À travers ces propos, Roberto De Zerbi rappelle que son équipe affiche une efficacité offensive incontestable. Sans nier les insuffisances observées face aux Reds, l’entraîneur marseillais refuse de voir son travail résumé à un simple revers européen. Pour Roberto De Zerbi, la cohérence globale et la production offensive restent des indicateurs essentiels de la progression de l’OM.
De Zerbi clarifie sa philosophie de jeu à l’OM
Au-delà des polémiques, Roberto De Zerbi a tenu à expliquer de nouveau les principes de jeu qu’il souhaite installer à Marseille. « On construit avec les trois défenseurs centraux mais les pistons sont aussi des attaquants externe. La construction se fait avec le trois de derrière et les autres attaquent l'espace. Mais on doit avoir plus de constance dans la manière de jouer. » Une vision claire, assumée, que Roberto De Zerbi entend continuer à affiner malgré les turbulences.
Revenant sur la défaite face à Liverpool, Roberto De Zerbi a également livré une analyse sans concession. « J'avais dit avant Liverpool que je ne savais qu'elle type d'équipe on allait avoir sur le terrain au moment où je m'asseyais sur le banc. L'attitude n'était pas mauvaise, surtout en seconde période, on a eu une bonne attitude. Mais on a commis trop d'erreurs. Trop d'erreur. Des erreurs tactiques, trop d'erreurs techniques, erreurs dans l'évaluation. Et quand tu fais trop d'erreurs,contre Liverpool, ça te fait perdre le match. Cela m'énerve parce qu'on mérite de gagner les matchs, comme au Koweit (lors du Trophée des champions face au PSG), on perd. Et quand on mérite de perdre on perd aussi. Cela m'énerve parce que quand on est méritant, on mérite de gagner. »