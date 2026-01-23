OM, la nouvelle réponse explosive de De Zerbi aux critiques

Interrogé sur ces reproches, Roberto De Zerbi a choisi de s’appuyer sur les faits. Le technicien italien n’a pas esquivé le débat et a livré une réponse détaillée, assumant pleinement sa philosophie. « (…) Sur le jeu, chacun peut dire ce qu’il pense, après il y a les faits. Les faits, c’est qu’on est la meilleure attaque (de Ligue 1 avec 41 buts, ndlr). En janvier, on m’a envoyé la statistique qu’on était la troisième équipe d’Europe pour le nombre de buts marqués. Si les buts c’est grâce aux joueurs, quand on joue mal, on devrait aussi dire que c’est aussi la responsabilité des joueurs. Sur les faits, on est la meilleure équipe de France en termes de buts et la troisième en Europe selon ce qu’on m’a dit. (…) Il faut se mettre d’accord, on m’a toujours dit que de me concentrer sur les faits. On est la meilleure équipe de France en termes de buts et la troisième en Europe ».

À travers ces propos, Roberto De Zerbi rappelle que son équipe affiche une efficacité offensive incontestable. Sans nier les insuffisances observées face aux Reds, l’entraîneur marseillais refuse de voir son travail résumé à un simple revers européen. Pour Roberto De Zerbi, la cohérence globale et la production offensive restent des indicateurs essentiels de la progression de l’OM.