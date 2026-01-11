La compo de l’OL contre Lille : Paulo Fonseca a tranché pour Endrick

Une semaine après avoir battu Monaco en Ligue 1 (1-3), l’OL affronte un nouveau gros morceau ce dimanche. En lice pour les 16es de finale de la Coupe de France, les Gones doivent sortir le LOSC afin de retrouver les huitièmes de finale. C’est donc un challenge important pour Paulo Fonseca et ses hommes qui comptent sur la Coupe de France pour offrir un titre à Lyon, cette saison.

Le technicien portugais peut d’ailleurs compter sur la nouvelle recrue, Endrick, enfin éligible pour jouer avec le club rhodanien. Cependant, le transfuge du Real Madrid ne devrait pas démarrer en tant que titulaire, même si Paulo Fonseca a assuré en conférence de presse qu’il aura du temps de jeu.