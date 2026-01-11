L’Olympique Lyonnais défie le LOSC, ce dimanche, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Une nouvelle étape à passer pour les Gones dans leur quête d’un titre cette saison. Pour le choc contre les Dogues, Paulo Fonseca a tranché pour une éventuelle titularisation d’Endrick, ce soir.
La compo de l’OL contre Lille : Paulo Fonseca a tranché pour Endrick
- AFP
Endrick titulaire pour sa première ? La décision forte de Fonseca
Une semaine après avoir battu Monaco en Ligue 1 (1-3), l’OL affronte un nouveau gros morceau ce dimanche. En lice pour les 16es de finale de la Coupe de France, les Gones doivent sortir le LOSC afin de retrouver les huitièmes de finale. C’est donc un challenge important pour Paulo Fonseca et ses hommes qui comptent sur la Coupe de France pour offrir un titre à Lyon, cette saison.
Le technicien portugais peut d’ailleurs compter sur la nouvelle recrue, Endrick, enfin éligible pour jouer avec le club rhodanien. Cependant, le transfuge du Real Madrid ne devrait pas démarrer en tant que titulaire, même si Paulo Fonseca a assuré en conférence de presse qu’il aura du temps de jeu.
- AFP
Paulo Fonseca prend une décision surprenante dans l’entrejeu
L’ancien entraineur du LOSC devrait miser sur Khalis Merah au poste d’avant-centre avec Corentin Tolisso en soutien. L’attaque lyonnaise devrait être complétée par Pavel Sulc sur le côté droit et Afonso Moreira sur l’aile gauche. Juste derrière, Paulo Fonseca devrait faire un choix osé avec la titularisation d’Orel Mangala aux côtés de Tyler Morton devant la défense.
- AFP
Fonseca ne change rien à sa défense
L’arrière garde de l’OL, quant à elle, ne devrait pas connaitre beaucoup d’ajustements. Paulo Fonseca devrait miser sur une charnière Clinton Mata – Ruben Kluivert devant les buts de Rémy Descamps. Les côtés devraient être occupés respectivement par Ainsley Maitland-Niles à droite et Nicolas Tagliafico à gauche.
La compo attendue de l’OL contre Lille
Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Mangala, Morton - Sulc, Tolisso, Moreira - Merah.