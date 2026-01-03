L’Olympique Lyonnais était en déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, samedi, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un choc qui n’aura pas tenu ses promesses dans le contenu même si les Gones ont su profiter des errements défensifs des Monégasques pour prendre le dessus.
L’OL dompte Monaco dans un match sans rythme (1-3)
- AFP
Un premier acte timide entre Monaco et Lyon
Le choc entre Monaco et l’OL n’avait vraiment pas l’air d’en être un. Le public du Stade Louis II a eu du mal à voir du spectacle dans le jeu. Le match était plutôt au rythme des fautes et des blessures, notamment lors du premier acte. Une mi-temps qui a vu l’ASM perdre son gardien Radoslaw Majecki (10e) et son défenseur Christian Mawissa sur blessure (33e). C’est d’ailleurs peu avant la sortie du dernier cité que l’OL se montrait dangereux avec une frappe d’Afonso Moreira repoussée par Philipp Kohn (29e).
Les Gones débloquaient enfin le match sur corner avec une déviation de Nicolas Tagliafico pour Pavel Sulc qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets (0-1, 38e). Mais juste avant la pause, Clinton Mata oubliait le ballon en accrochant Folarin Balogun et cela profitait à Mamadou Coulibaly qui remettait les pendules à l’heure (1-1, 45e+4).
- AFP
L’ASM voit rouge, l’OL prend les devants
Au retour des vestiaires, les deux équipes essayaient chacune de prendre l’ascendant sur le match. Mais c’est Monaco qui passait devant en premier avec un but de Thilo Kehrer, refusé finalement pour une faute sur Corentin Tolisso (52e). L’OL avait, de son côté, plus de réussite avec une frappe soudaine de Pavel Sulc qui surprenait Kohn (1-2, 57e). Cela ne changeait pas, pour autant, la physionomie de la rencontre qui était toujours moins rythmée . Le sort s’acharnait du côté des Monégasques, réduits à dix après l’expulsion de Mamadou Coulibaly pour une faute grossière sur Tagliafico (70e).
Une aubaine pour Lyon qui aggravait le score quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Vinicius Abner qui ajustait Kohn sur un centre de Tagliafico (1-3, 79e). Le match prenait fin sur cet avantage des Lyonnais qui démarrent l’année de belle manière. L’Olympique Lyonnais (5e, 30 pts) conforte ainsi sa place dans le top 5 tandis que l’AS Monaco (9e, 23 pts) s’éloigne encore plus des places européennes.