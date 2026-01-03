L’OL dompte Monaco dans un match sans rythme (1-3)

Le choc entre Monaco et l’OL n’avait vraiment pas l’air d’en être un. Le public du Stade Louis II a eu du mal à voir du spectacle dans le jeu. Le match était plutôt au rythme des fautes et des blessures, notamment lors du premier acte. Une mi-temps qui a vu l’ASM perdre son gardien Radoslaw Majecki (10e) et son défenseur Christian Mawissa sur blessure (33e). C’est d’ailleurs peu avant la sortie du dernier cité que l’OL se montrait dangereux avec une frappe d’Afonso Moreira repoussée par Philipp Kohn (29e).

Les Gones débloquaient enfin le match sur corner avec une déviation de Nicolas Tagliafico pour Pavel Sulc qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets (0-1, 38e). Mais juste avant la pause, Clinton Mata oubliait le ballon en accrochant Folarin Balogun et cela profitait à Mamadou Coulibaly qui remettait les pendules à l’heure (1-1, 45e+4).