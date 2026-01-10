Il y a encore quelques semaines, son nom était surtout associé aux doutes et aux interrogations. À Lyon, Ruben Kluivert symbolisait une recrue en difficulté, incapable de répondre immédiatement aux attentes placées en lui. Pourtant, dans l’ombre et sans faire de bruit, le défenseur néerlandais a progressivement changé le regard porté sur ses performances. À force de travail et d’adaptation, Ruben Kluivert est parvenu à inverser une tendance défavorable et à s’imposer comme une solution crédible au sein de l’effectif lyonnais, au moment où l’OL en avait le plus besoin.
Ligue 1 : Comment Ruben Kluivert a fait taire les critiques à Lyon ?
Les débuts compliqués de Ruben Kluivert avec l’OL
Recruté lors du dernier mercato estival, Ruben Kluivert arrivait à l’Olympique Lyonnais avec l’étiquette d’un coup malin. À 24 ans, le défenseur était censé apporter de la polyvalence et de la profondeur à une arrière-garde en reconstruction. Mais ses premières apparitions en Ligue 1 ont rapidement refroidi l’enthousiasme. Aligné principalement sur le côté droit, Ruben Kluivert est apparu en difficulté, souvent en retard dans ses interventions et fébrile dans les duels. Son match face à Nice a cristallisé ces limites, avec plusieurs situations où il a été pris de vitesse, alimentant les critiques des supporters et des observateurs.
Au fil des rencontres, les prestations de Ruben Kluivert ont confirmé ces débuts délicats. Le rythme et les exigences de la Ligue 1 semblaient lui poser problème, et son intégration tactique restait incomplète. Rapidement, Ruben Kluivert a reculé dans la hiérarchie défensive de l’OL, donnant l’impression d’un pari manqué. Dans un contexte lyonnais déjà instable, le Néerlandais paraissait plus proche du statut de recrue ratée que de celui de solution durable, accentuant la pression autour de son nom.
Ruben Kluivert profite de sa seconde chance
Mais la saison a réservé un tournant inattendu. Le départ de Moussa Niakhaté à la Coupe d’Afrique des Nations a redistribué les cartes en défense centrale. Cette absence a offert à Ruben Kluivert une opportunité inespérée de se relancer, cette fois dans un rôle plus axial. Mieux positionné et enchaînant les matches, Ruben Kluivert a montré un visage radicalement différent. Plus sobre, plus concentré et surtout plus juste dans ses choix, il a progressivement gagné en assurance, répondant présent lorsque l’OL avait besoin de stabilité.
Cette évolution s’est confirmée lors des dernières sorties lyonnaises. Face à Monaco, Ruben Kluivert a livré une prestation solide, marquée par une meilleure lecture du jeu et une autorité nouvelle dans les duels. Sans être flamboyant, le défenseur a rassuré, incarnant cette fiabilité parfois invisible, mais essentielle. Pour l’OL, Ruben Kluivert est ainsi devenu une option crédible pour stabiliser un secteur défensif longtemps fragilisé.
Ruben Kluivert révèle les dessous de sa renaissance à Lyon
Présent en conférence de presse à deux jours d’un rendez-vous important face au LOSC en Coupe de France, Ruben Kluivert est revenu avec lucidité sur cette période charnière. « J’ai mis un peu de temps à m’adapter, mais maintenant, je me sens bien, je suis plus confiant et je peux enfin montrer ce que je peux faire, ce que je vaux, même si je dois encore prouver et progresser. Le staff m’a apporté beaucoup de confiance, c’est très important pour un joueur. J’ai progressé défensivement, j’ai beaucoup appris du coach et de mes coéquipiers sur le plan défensif. Je suis très heureux que cela se remarque, même si j’ai encore beaucoup à prouver. Ce n’est que le début et je vais encore progresser », déclare-t-il dans des propos rapportés par Foot Mercato.
Aujourd’hui, Ruben Kluivert n’est plus seulement un pari discret du mercato estival. À Lyon, il incarne désormais une forme de résilience et d’adaptation, des qualités précieuses dans une saison mouvementée. Sans faire de bruit, Ruben Kluivert a su transformer les critiques en moteur, devenant un élément utile de la rotation et une solution crédible pour l’avenir. Une trajectoire qui rappelle que, en Ligue 1 comme ailleurs, le temps et la confiance restent parfois les meilleurs alliés d’un joueur en quête de reconnaissance.