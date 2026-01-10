Ligue 1 : Comment Ruben Kluivert a fait taire les critiques à Lyon ?

Recruté lors du dernier mercato estival, Ruben Kluivert arrivait à l’Olympique Lyonnais avec l’étiquette d’un coup malin. À 24 ans, le défenseur était censé apporter de la polyvalence et de la profondeur à une arrière-garde en reconstruction. Mais ses premières apparitions en Ligue 1 ont rapidement refroidi l’enthousiasme. Aligné principalement sur le côté droit, Ruben Kluivert est apparu en difficulté, souvent en retard dans ses interventions et fébrile dans les duels. Son match face à Nice a cristallisé ces limites, avec plusieurs situations où il a été pris de vitesse, alimentant les critiques des supporters et des observateurs.

Au fil des rencontres, les prestations de Ruben Kluivert ont confirmé ces débuts délicats. Le rythme et les exigences de la Ligue 1 semblaient lui poser problème, et son intégration tactique restait incomplète. Rapidement, Ruben Kluivert a reculé dans la hiérarchie défensive de l’OL, donnant l’impression d’un pari manqué. Dans un contexte lyonnais déjà instable, le Néerlandais paraissait plus proche du statut de recrue ratée que de celui de solution durable, accentuant la pression autour de son nom.