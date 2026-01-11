Lille - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe de France offre parfois des affiches de Ligue 1 avant l’heure. Ce seizième de finale entre Lille et l’Olympique Lyonnais en fait clairement partie. Deux équipes ambitieuses, séparées par un souffle au classement, prêtes à jouer leur va-tout pour poursuivre l’aventure.

Un duel très attendu au sommet

C’est sans doute l’affiche la plus relevée de ces 16es de finale. Le LOSC et l’Olympique Lyonnais, engagés dans une lutte serrée pour les premières places du championnat, s’affrontent pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. La rencontre se disputera ce dimanche soir dans une ambiance électrique.

Lille, actuellement quatrième de Ligue 1, affiche une volonté claire : rester compétitif sur tous les tableaux. Pour son entrée en lice dans la compétition, le club nordiste a assuré l’essentiel face à Lusitanos Saint-Maur, avec un succès court mais maîtrisé (0-1). Cette fois, le défi monte nettement d’un cran. Solide depuis le début de saison, le LOSC veut confirmer son statut. À domicile, les Dogues comptent imposer leur rythme et s’appuyer sur un collectif bien huilé pour franchir cet obstacle lyonnais. La Coupe de France représente une opportunité supplémentaire de marquer cet exercice.

Getty Images

L’OL retrouve des ambitions

Juste derrière Lille en Ligue 1, à la cinquième place, l’Olympique Lyonnais a su se relever après un été mouvementé, marqué par la menace d’une relégation administrative. Le club rhodanien avance désormais avec confiance, porté par un parcours solide en Ligue Europa et une dynamique retrouvée.

Ce match pourrait aussi servir de scène aux premiers pas d’Endrick sous le maillot lyonnais. Prêté récemment par le Real Madrid, le jeune attaquant pourrait vivre ses débuts officiels avec les Gones.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Lyon

La rencontre entre le LOSC et l'OL a sera à suivre ce dimanche 11 décembre 2026 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Lille - Lyon

Le match entre Lille et Lyon se tient ce dimanche 11 janvier à 21h00, heure française, au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Infos des équipes et effectifs

Lille vs Lyon Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur B. Genesio Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Fonseca

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Lille

Pour ce seizième de finale de Coupe de France, Lille devra composer avec un groupe amoindri. Ousmane Touré, blessé de longue date, reste indisponible, tandis que Aïssa Mandi et Hamza Igamane poursuivent leur parcours à la CAN 2025. Chancel Mbemba et Ngal’ayel Mukau ont, eux, quitté le tournoi continental et retrouvé le Nord, mais leur condition physique pourrait être jugée insuffisante pour débuter cette rencontre.

À ces absences s’ajoute celle d’Alexsandro, suspendu après son expulsion face au Stade Rennais. En revanche, Bruno Génésio enregistre deux retours importants avec Romain Perraud et Ethan Mbappé, à nouveau opérationnels pour ce rendez-vous. Sur le plan offensif, l’entraîneur lillois attend une réaction d’Olivier Giroud. L’attaquant international français, resté silencieux depuis le 23 novembre, espère retrouver l’efficacité au moment le plus opportun.

Dans une composition probable, le LOSC pourrait s’articuler autour d’Ozer dans les buts, avec une défense composée de Meunier, Ngoy, André et Verdonk. Le milieu serait confié à Bouaddi et Bentaleb, tandis que Broholm, Haraldsson et Fernandez-Pardo soutiendraient Giroud en pointe.

Infos sur l'équipe de Lyon

Côté lyonnais, plusieurs incertitudes et absences sont également à signaler. Ernest Nuamah et Malick Fofana sont toujours à l’infirmerie, alors qu’Abner Vinícius demeure incertain à l’approche de cette affiche. Moussa Niakhaté, pour sa part, est encore engagé avec le Sénégal à la CAN 2025. En revanche, Clinton Mata, revenu le week-end dernier après l’élimination de l’Angola, pourrait être reconduit et s’installer dans l’axe de la défense.

Au milieu de terrain, Paulo Fonseca devrait s’appuyer sur l’expérience de Corentin Tolisso et sur Tyler Morton pour donner de la stabilité à son équipe. Offensivement, l’attention se portera surtout sur Endrick. Le jeune attaquant brésilien, prêté par le Real Madrid, est pressenti pour disputer ses premières minutes sous le maillot lyonnais à l’occasion de ce match de Coupe de France. « Il s’intègre bien aux entraînements et commence à s’adapter à ce que nous voulons faire sur le plan offensif et défensif. C’est très positif », a déclaré Paulo Fonseca sur le Brésilien en conférence de presse.

Dans un onze probable, l’OL pourrait aligner Greif dans les cages, une défense formée par Maitland-Niles, Mata, Kluivert et Tagliafico, un entrejeu composé de Morton, Merah et Tolisso, et un trio offensif avec Sulc et Moreira sur les côtés pour accompagner Endrick en position d’avant-centre.

