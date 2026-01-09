OL, la nouvelle sortie explosive de Paulo Fonseca sur Endrick

Depuis son arrivée, Endrick semble avoir trouvé ses marques au sein du groupe lyonnais. À l’entraînement, le joueur prêté par le Real Madrid a déjà attiré les regards, notamment par son efficacité devant le but. Paulo Fonseca observe cette montée en puissance avec attention, tout en veillant à préserver l’équilibre collectif. Dans le vestiaire, l’enthousiasme autour d’Endrick est également palpable, comme l’a souligné Ruben Kluivert.

Le défenseur lyonnais n’a pas tari d’éloges sur Endrick, tout en restant prudent sur son utilisation : « Il est en forme à l’entraînement. Il fait tout ce qui est demandé par l’entraîneur, mais j’ignore s’il jouera 90 minutes (…) Il est très bon balle au pied, il garde bien le ballon, il est fort et rapide. Il est efficace dans la surface comme en dehors, et il est capable de tirer des deux pieds, peu importe l’angle. Endrick est un joueur qui correspond bien à l’équipe. Il a de belles qualités et, dans le vestiaire, on a l’impression qu’il est là depuis longtemps. Nous sommes une équipe jeune, il y a beaucoup de lusophones, tout cela facilite son intégration. On parle avec lui, on plaisante avec lui, et j’essaie de l’accueillir comme on m’a accueilli lorsque je suis arrivé. Il s’intègre très bien dans l’équipe et je pense qu’il y a beaucoup de belles choses à venir. »