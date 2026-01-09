À Lyon, l’attente autour d’Endrick ne cesse de grandir. Arrivé récemment chez les Gones, le jeune Brésilien cristallise déjà toutes les attentions, autant médiatiques que sportives. Ce vendredi, en conférence de presse, Paulo Fonseca a choisi de lever le voile sur sa gestion du dossier Endrick, à quelques jours d’un déplacement symbolique face au LOSC en Coupe de France. Entre prudence assumée et éloges appuyés, l’entraîneur portugais a livré un discours dense, révélateur de sa vision et de sa méthode.
OL, la nouvelle sortie explosive de Paulo Fonseca sur Endrick
Un contexte particulier pour Paulo Fonseca et Endrick
La conférence de presse de Paulo Fonseca s’inscrivait dans un contexte chargé d’émotion et d’enjeux. Dimanche soir, l’OL affrontera Lille au stade Pierre-Mauroy, un lieu chargé de souvenirs pour Paulo Fonseca, qui y a travaillé durant plusieurs saisons. Pour Endrick, ce déplacement marque potentiellement un autre tournant : celui de ses grands débuts officiels sous le maillot lyonnais. Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas entretenu le suspense bien longtemps quant à l’utilisation de sa nouvelle recrue.
Face aux journalistes, Paulo Fonseca a été direct concernant Endrick : « Je ne pense pas qu’Endrick puisse jouer 90 minutes, mais il jouera quelques minutes. Je ne peux pas vous dire s’il commencera ou non, mais il devrait jouer. Physiquement, il est en forme et il a participé à tous les entraînements. » Une déclaration forte, qui confirme que Paulo Fonseca compte intégrer Endrick rapidement, tout en contrôlant son temps de jeu.
Le vestiaire de l’OL déjà sous le charme d’Endrick
Depuis son arrivée, Endrick semble avoir trouvé ses marques au sein du groupe lyonnais. À l’entraînement, le joueur prêté par le Real Madrid a déjà attiré les regards, notamment par son efficacité devant le but. Paulo Fonseca observe cette montée en puissance avec attention, tout en veillant à préserver l’équilibre collectif. Dans le vestiaire, l’enthousiasme autour d’Endrick est également palpable, comme l’a souligné Ruben Kluivert.
Le défenseur lyonnais n’a pas tari d’éloges sur Endrick, tout en restant prudent sur son utilisation : « Il est en forme à l’entraînement. Il fait tout ce qui est demandé par l’entraîneur, mais j’ignore s’il jouera 90 minutes (…) Il est très bon balle au pied, il garde bien le ballon, il est fort et rapide. Il est efficace dans la surface comme en dehors, et il est capable de tirer des deux pieds, peu importe l’angle. Endrick est un joueur qui correspond bien à l’équipe. Il a de belles qualités et, dans le vestiaire, on a l’impression qu’il est là depuis longtemps. Nous sommes une équipe jeune, il y a beaucoup de lusophones, tout cela facilite son intégration. On parle avec lui, on plaisante avec lui, et j’essaie de l’accueillir comme on m’a accueilli lorsque je suis arrivé. Il s’intègre très bien dans l’équipe et je pense qu’il y a beaucoup de belles choses à venir. »
Paulo Fonseca dévoile le rôle assigné à Endrick
Si Paulo Fonseca se montre séduit par Endrick, le technicien refuse toute précipitation. Conscient du potentiel du joueur, Paulo Fonseca insiste avant tout sur la notion de collectif et sur la nécessité d’une adaptation progressive. « Nous avons fait comprendre à Endrick que nous sommes un collectif fort, et il a conscience qu’il doit être un élément de ce collectif. La communication entre nous est facile puisque nous parlons la même langue. Il comprend qu’il doit travailler pour le groupe et pour l’équipe : c’est un signal très positif et très important pour moi. »
Paulo Fonseca a poursuivi en détaillant son raisonnement : « Un joueur a besoin de commencer à jouer progressivement. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur très jeune, qui arrive dans un nouveau championnat, très différent de celui qu’il connaît en Espagne. » Une ligne directrice claire, qui confirme la volonté de Paulo Fonseca d’inscrire Endrick dans un processus de montée en puissance maîtrisé.
Endrick, un profil polyvalent au cœur des attentes à Lyon
Dans la suite de son intervention rapportée par Foot Mercato, Paulo Fonseca a approfondi son analyse du profil d’Endrick. « Il a besoin d’une période d’adaptation, de comprendre la façon de jouer de l’équipe et de ses partenaires. Il s’intègre bien aux entraînements et commence à s’adapter à ce que nous voulons faire sur le plan offensif et défensif. C’est très positif. » Des propos qui traduisent une satisfaction mesurée, mais réelle, de la part de l’entraîneur lyonnais.
Enfin, Paulo Fonseca a été très précis sur l’utilisation future d’Endrick : « Endrick est un joueur polyvalent, à l’aise dans les espaces, les duels et l’initiative individuelle. Il est rapide et explosif. Il peut jouer à droite, en attaque, et occuper plusieurs positions sur le terrain. » Même si le poste de numéro 9 semble se dessiner comme sa position de prédilection, Paulo Fonseca laisse entendre que la polyvalence d’Endrick pourrait rapidement devenir un atout majeur pour l’OL. Désormais, les regards sont tournés vers le terrain.