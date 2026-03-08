Goal.com
Bour Han Amoussa

La compo de l'OL contre le PFC : Le onze inattendu de Paulo Fonseca

L’entraineur lyonnais, Paulo Fonseca a aligné une compo inédite face au PFC, dimanche.

L’Olympique Lyonnais reçoit le Paris FC, ce dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un match à enjeu déterminant pour les Gones qui doivent retrouver le chemin de la victoire et par conséquent, le podium. A cet effet, Paulo Fonseca a fait certains choix surprenants dans son onze contre les Parisiens, ce soir. 

Ligue 1
Lyon crest
Lyon
OL
Paris FC crest
Paris FC
PAR
0