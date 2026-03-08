L’Olympique Lyonnais reçoit le Paris FC, ce dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un match à enjeu déterminant pour les Gones qui doivent retrouver le chemin de la victoire et par conséquent, le podium. A cet effet, Paulo Fonseca a fait certains choix surprenants dans son onze contre les Parisiens, ce soir.
La compo de l'OL contre le PFC : Le onze inattendu de Paulo Fonseca
- AFP
L’OL doit relancer la machine
L’OL marque le pas ces dernières semaines. Après une série impressionnante de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club reste sur deux défaites en Ligue 1. La dernière en date – l’Olympico contre l’OM (3-2) – a entrainé la sortie du podium de Lyon (4e, 45 pts), Marseille (3e, 46 pts) ayant récupéré la troisième place après son succès contre Toulouse, samedi (1-0). Une place que l’Olympique Lyonnais compte bien reprendre en retrouvant le chemin de la victoire face au Paris FC, ce dimanche.
Ce qui ne s’annonce pas facile pour Paulo Fonseca, privé de plusieurs joueurs dont Pavel Sulc, Afonso Moreira et entre autres Ainsley Maitland-Niles. Des absences qui n’empêchent pas, pour autant, le technicien portugais d’aligner une équipe redoutable face aux hommes d’Antoine Kombouaré, ce soir.
- AFP
Paulo Fonseca innove en défense
Après Rémy Descamps contre Lens en Coupe de France jeudi, Dominik Greif devrait retrouver les cages lyonnaises, ce dimanche. Face au gardien slovaque, Paulo Fonseca devrait miser sur la paire Clinton Mata – Moussa Niakhaté pour la charnière centrale. Hans Hateboer devrait suppléer Mailand-Niles, suspendu, à droite pendant qu’Abner Vinicius retrouverait son flanc gauche.
- AFP
Fonseca réajuste son attaque
Plus haut, Paulo Fonseca devrait associer Tyler Morton et Tanner Tessmann à Corentin Tolisso dans l’entrejeu. Le positionnement bas du capitaine lyonnais devrait permettre à Noah Nartey d’évoluer en pointe haute juste derrière les deux attaquants. Fonseca devrait, en effet, miser sur une attaque à deux avec Endrick et Roman Yaremchuk.
La compo attendue de l’OL contre le PFC
Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Nartey - Endrick, Yaremchuk.