La compo de l'OL contre le PFC : Le onze inattendu de Paulo Fonseca

L’OL marque le pas ces dernières semaines. Après une série impressionnante de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club reste sur deux défaites en Ligue 1. La dernière en date – l’Olympico contre l’OM (3-2) – a entrainé la sortie du podium de Lyon (4e, 45 pts), Marseille (3e, 46 pts) ayant récupéré la troisième place après son succès contre Toulouse, samedi (1-0). Une place que l’Olympique Lyonnais compte bien reprendre en retrouvant le chemin de la victoire face au Paris FC, ce dimanche.

Ce qui ne s’annonce pas facile pour Paulo Fonseca, privé de plusieurs joueurs dont Pavel Sulc, Afonso Moreira et entre autres Ainsley Maitland-Niles. Des absences qui n’empêchent pas, pour autant, le technicien portugais d’aligner une équipe redoutable face aux hommes d’Antoine Kombouaré, ce soir.